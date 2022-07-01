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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.07.2022 16:37
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurt dışı borçlanma aracı ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'nca 1 yıl süreli olarak verilen iznin yenilenmesini teminen, yurt dışında toplamda 2 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar birden fazla sayıda tahvil ve/veya Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç izni için Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli tüm yasal işlemlerin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040727


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