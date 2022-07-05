***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.07.2022 17:28
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 28.06.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız kapsamında Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041771
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1420
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1197
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3779
18:05964,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -13,25
|Açılış
|: 964,52
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
963,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9525
|16,9682
|% 0,84
|
|Euro
|17,3924
|17,4171
|% -0,68
|
|Sterlin
|20,1952
|20,2965
|% -0,44
|
|Frank
|17,4704
|17,5756
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5108
|4,5334
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-38,17
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-13,08
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.469
|6.581
|-45,00
|
|Yarım
|3.166
|3.218
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.608
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,49
|-0,32
|
|B. Petrol
|103
|103
|-10,74
|