***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.08.2023Ek Açıklamalarİlgi: 07.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız kapsamında Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189317BIST