***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 12:25
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"dan "B"ye revize ederek negatif görünümü korumuştur.
Bu kararı takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde Akbank T.A.Ş'nin Uzun vadeli YP ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notlarını sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B+"dan "B"ye revize etmiştir. Banka'nın Finansal kapasite notu ise "b+"dan "b"ye düşürülmüştür.
Ek olarak, Banka'nın Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller notunu ve Sermaye Benzeri Tahvil notunu sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B-"den "CCC+"ya düşürmüştür.
Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Önceki
Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B/ Negatif Görünüm
B-/ Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Negatif Görünüm
B/ Negatif Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Finansal Kapasite Notu
b+
b
Ulusal Uzun Vadeli Notu
A+(tur) / Negatif Görünüm
A+(tur) / Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller
B
B-
Sermaye Benzeri Tahvil Notu
B-
CCC+
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048002
BIST
13:142.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,75
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
13:1417,8944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9064
En Düşük
17,8322
13:1418,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0853
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1971
En Düşük
18,0653
13:14991,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,37
|Açılış
|: 991,50
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler13:14
|EMNIS
|36,32
|1.355.521
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.745.316
|% 9,98
|
|PSGYO
|2,87
|141.993.628
|% 9,96
|
|DOBUR
|63,50
|14.672.908
|% 9,96
|
|ITTFH
|1,68
|106.265.584
|% 9,80
|
|UFUK
|77,20
|2.237.807
|% -6,99
|
|PEGYO
|2,40
|35.192.388
|% -5,88
|
|DESPC
|11,24
|7.068.744
|% -3,77
|
|KORDS
|46,16
|100.879.518
|% -3,71
|
|MTRKS
|62,80
|3.740.356
|% -3,68
|
|THYAO
|49,50
|1.985.569.949
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,77
|772.633.937
|% 0,42
|
|EKGYO
|3,21
|712.322.261
|% 0,63
|
|SISE
|21,16
|541.946.903
|% 0,57
|
|EREGL
|27,34
|474.023.356
|% -0,87
|
|EKGYO
|3,21
|712.322.261
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,59
|280.034.926
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,77
|772.633.937
|% 0,42
|
|TSKB
|2,59
|286.034.694
|% 3,60
|
|ADESE
|0,85
|76.903.518
|% 6,25
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8925
|17,8944
|% 0,20
|
|Euro
|18,1561
|18,1753
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,5273
|21,6352
|% 0,52
|
|Frank
|18,5378
|18,6495
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7495
|4,7734
|% 0,25
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|6,03
|
|Altın Gr.
|991
|992
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.749
|23,00
|
|Tam
|6.680
|6.731
|18,00
|
|Yarım
|3.255
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,09
|