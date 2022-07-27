***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"dan "B"ye revize ederek negatif görünümü korumuştur.Bu kararı takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde Akbank T.A.Ş'nin Uzun vadeli YP ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notlarını sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B+"dan "B"ye revize etmiştir. Banka'nın Finansal kapasite notu ise "b+"dan "b"ye düşürülmüştür.Ek olarak, Banka'nın Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller notunu ve Sermaye Benzeri Tahvil notunu sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B-"den "CCC+"ya düşürmüştür.Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:ÖncekiGüncelUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB/ Negatif GörünümB-/ Negatif GörünümUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuB+/ Negatif GörünümB/ Negatif GörünümKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuKısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Kapasite Notub+Ulusal Uzun Vadeli NotuA+(tur) / Negatif GörünümA+(tur) / Negatif GörünümUzun Vadeli Teminatsız TahvillerB-Sermaye Benzeri Tahvil NotuB-CCC+http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048002BIST