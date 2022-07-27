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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

27.07.2022 12:25
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"dan "B"ye revize ederek negatif görünümü korumuştur.
 
Bu kararı takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde Akbank T.A.Ş'nin Uzun vadeli YP ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notlarını sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B+"dan "B"ye revize etmiştir. Banka'nın Finansal kapasite notu ise "b+"dan "b"ye düşürülmüştür.
 
Ek olarak, Banka'nın Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller notunu ve Sermaye Benzeri Tahvil notunu sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B-"den "CCC+"ya düşürmüştür.
 
Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
 
     
    Önceki
    Güncel

    Uzun Vadeli Yabancı  Para İhraççı Temerrüt Notu
    B/ Negatif Görünüm
    B-/ Negatif Görünüm

    Uzun Vadeli Yerel Para  İhraççı Temerrüt Notu
    B+/ Negatif Görünüm
    B/ Negatif Görünüm

    Kısa Vadeli Yabancı  Para İhraççı Temerrüt Notu
    B
    B

    Kısa Vadeli Yerel Para  İhraççı Temerrüt Notu
    B
    B

    Finansal Kapasite Notu
    b+
    b

    Ulusal Uzun Vadeli Notu
    A+(tur) / Negatif Görünüm
    A+(tur) / Negatif Görünüm

    Uzun Vadeli Teminatsız  Tahviller
    B
    B-

    Sermaye Benzeri Tahvil  Notu
    B-
    CCC+






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048002


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IMASM 71,65 20.745.316 % 9,98  
PSGYO 2,87 141.993.628 % 9,96  
DOBUR 63,50 14.672.908 % 9,96  
ITTFH 1,68 106.265.584 % 9,80  
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Tam 6.680 6.731 18,00  
Yarım 3.255 3.290 8,00  
Çeyrek 1.633 1.645 5,00  
Gümüş.Ons 18,74 18,78 0,14  
Gümüş Gr. 10,78 10,79 0,09  
B. Petrol 100 100 0,09  
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