***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notlarını sırasıyla "B-" ve "B" olarak teyit ederken, görünümlerini ise "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir.Banka'nın finansal kapasite notu "b"de sabit bırakılmıştır.Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:ÖncekiGüncelUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB-/ Negatif GörünümB-/ Durağan GörünümUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuB/ Negatif GörünümB/ Durağan GörünümKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuKısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Kapasite NotuUlusal Uzun Vadeli NotuA+(tur) / Negatif GörünümA+(tur) / Durağan GörünümUzun Vadeli Teminatsız TahvillerB-B-Sermaye Benzeri Tahvil NotuCCC+CCC+http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197045BIST