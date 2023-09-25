***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.09.2023 11:39
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notlarını sırasıyla "B-" ve "B" olarak teyit ederken, görünümlerini ise "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir.
Banka'nın finansal kapasite notu "b"de sabit bırakılmıştır.
Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Önceki
Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B-/ Negatif Görünüm
B-/ Durağan Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B/ Negatif Görünüm
B/ Durağan Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Finansal Kapasite Notu
b
b
Ulusal Uzun Vadeli Notu
A+(tur) / Negatif Görünüm
A+(tur) / Durağan Görünüm
Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller
B-
B-
Sermaye Benzeri Tahvil Notu
CCC+
CCC+
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197045
BIST