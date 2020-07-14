***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2020 19:30
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından COVID 19 Etkilerinin Sınırlandırılması Hakkındaki Kurum talimatına aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle Bankamıza 155.500.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu idari para cezası yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir.
İdari para cezasının Bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859885
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8353
En Düşük
7,7736
18:05399,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,77
|Açılış
|: 399,31
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,89
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5928
|8,6359
|% 0,09
|
|Frank
|7,2792
|7,3231
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,28
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.618
|11,20
|
|Tam
|2.674
|2.687
|11,50
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|5,60
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,02
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|0,09
|
Seans Raporu
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