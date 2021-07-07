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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.07.2021 10:02



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.
 
Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.
 
Bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için alınan önlemlere müşterilerimiz Akbank.com'dan ulaşabilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947395


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