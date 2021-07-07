***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2021 10:02
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.
Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.
Bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için alınan önlemlere müşterilerimiz Akbank.com'dan ulaşabilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947395
BIST
12:101.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:108,6834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4700
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8,6921
En Düşük
8,6528
12:1010,2727
En Yüksek
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|: -0,02%
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|Açılış
|: 7,3563
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|Önceki Kapanış
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12:10503,79
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|| 1,85
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En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:10
|TUREX
|10,52
|18.558.174
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.754.350
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,94
|25.304.584
|% 6,93
|
|LOGO
|37,08
|49.672.408
|% 6,55
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,67
|32.869.249
|% -6,04
|
|PEKGY
|1,26
|138.482.272
|% -5,26
|
|EDATA
|6,95
|137.783.490
|% -4,27
|
|DARDL
|15,09
|13.938.483
|% -3,45
|
|GARAN
|8,74
|618.412.599
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,25
|295.042.335
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,35
|269.899.974
|% -0,37
|
|THYAO
|13,85
|267.315.122
|% -0,22
|
|EREGL
|17,92
|215.896.052
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,25
|295.042.335
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,26
|138.482.272
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|618.412.599
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,35
|269.899.974
|% -0,37
|
|GWIND
|3,82
|192.607.399
|% 2,14
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6801
|8,6834
|% -0,03
|
|Euro
|10,2683
|10,2727
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9335
|11,9934
|% -0,14
|
|Frank
|9,3705
|9,4270
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3082
|2,3198
|% -0,03
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|7,39
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-7,85
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-3,79
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,55
|