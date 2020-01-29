***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 20.12.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.01.2020Vade (Gün Sayısı) 40Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK120B9Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.280.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.01.2020Kayıt Tarihi 28.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 20.12.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40 gün vadeli, TRFAKBK120B9 ISIN Kodlu, 45.280.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815062BIST