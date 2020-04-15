***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 04.03.2019 Tarihli Akbank Tahvil İtfası.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 15.04.2020Vade (Gün Sayısı) 408Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKBK42015Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.600.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.04.2020Kayıt Tarihi 14.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.04.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 04.03.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 408 gün vadeli, TRSAKBK42015 ISIN Kodlu, 125.600.000 TL nominal değerdeki tahvilin bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838103BIST