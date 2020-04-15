***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.04.2020 10:35
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 04.03.2019 Tarihli Akbank Tahvil İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 408
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK42015
Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.600.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.04.2020
Kayıt Tarihi 14.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 04.03.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 408 gün vadeli, TRSAKBK42015 ISIN Kodlu, 125.600.000 TL nominal değerdeki tahvilin bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838103
BIST
13:2496.734
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -1.815,99
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:246,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0641
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8805
En Düşük
6,8079
13:247,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5094
En Düşük
7,4578
13:24379,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,67
|Açılış
|: 379,43
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.014.759
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.730.560
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|224.662
|% 9,91
|
|DOBUR
|4,68
|6.164.832
|% 9,86
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|865.359
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,31
|4.011
|% -9,77
|
|SNGYO
|1,11
|22.483.667
|% -9,76
|
|THYAO
|10,72
|1.706.088.532
|% -1,65
|
|PGSUS
|61,25
|1.307.214.490
|% -0,57
|
|ASELS
|26,62
|1.261.495.041
|% -2,42
|
|GARAN
|8,35
|627.885.424
|% -2,68
|
|TSPOR
|5,57
|472.440.179
|% 7,12
|
|THYAO
|10,72
|1.706.088.532
|% -1,65
|
|YKBNK
|1,97
|259.258.213
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,56
|181.789.524
|% 6,12
|
|IHLGM
|1,04
|112.426.982
|% -5,45
|
|IHLAS
|0,63
|67.414.047
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5716
|8,6146
|% -0,10
|
|Frank
|7,0892
|7,1319
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8192
|1,8283
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,21
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.423
|2.484
|4,00
|
|Tam
|2.491
|2.556
|4,10
|
|Yarım
|1.212
|1.244
|1,90
|
|Çeyrek
|608
|622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,43
|28,43
|-1,17
|