***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.06.2020 14:46
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 05.05.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 38
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK620K9
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 268.743.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.06.2020
Kayıt Tarihi 11.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 05.05.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38 gün vadeli, TRFAKBK620K9 ISIN Kodlu, 268.743.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850935
BIST
15:27109.667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 511,54
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.710
En Düşük
107.833
15:276,8334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
15:277,7285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
15:27381,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,84
|Açılış
|: 381,87
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|55.789.421
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.208.932
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.439.701
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,30
|738.099.284
|% 0,19
|
|GARAN
|8,15
|618.650.987
|% -0,12
|
|ECILC
|5,89
|536.896.235
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,96
|500.736.474
|% 1,03
|
|PETKM
|3,96
|490.108.666
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,96
|500.736.474
|% 1,03
|
|TSKB
|1,27
|315.279.270
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,57
|324.881.380
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,76
|98.828.354
|% 4,11
|
|PETKM
|3,96
|490.108.666
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5895
|8,6326
|% -0,07
|
|Frank
|7,1927
|7,2361
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8151
|1,8242
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|11,00
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.493
|7,40
|
|Tam
|2.541
|2.562
|7,70
|
|Yarım
|1.240
|1.250
|3,70
|
|Çeyrek
|620
|626
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,86
|38,86
|0,31
|
Seans Raporu
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