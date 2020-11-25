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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.11.2020 15:49



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKBK42111 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 5. Kupon Ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 303
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42111
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.535.000
Kupon Sayısı 10

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 0,8154 509.910,39 Evet
2 25.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 0,8417 526.357,1 Evet
3 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 0,8154 509.910,39 Evet
4 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 0,8154 509.910,39 Evet
5 25.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 0,7891 493.463,69 Evet
6 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020
7 28.01.2021 27.01.2021 28.01.2021
8 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021
9 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021
10 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 23.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 303 gün vadeli, TRFAKBK42111 ISIN Kodlu, 62.535.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 5. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889949


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