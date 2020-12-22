***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKBK12197 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.01.2021Vade (Gün Sayısı) 216Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK12197Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 787.050.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.08.2020 17.08.2020 18.08.2020 1,5206 11.967.882,3 Evet2 20.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 1,5966 12.566.040,3 Evet3 22.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 1,5966 12.566.040,3 Evet4 21.01.2021 20.01.2021 21.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.01.2021 20.01.2021 21.01.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 19.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 216 gün vadeli, TRFAKBK12197 ISIN Kodlu, 787.050.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 3. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894200BIST