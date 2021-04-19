***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.04.2021 12:03
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 20.01.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 89
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42129
Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.04.2021
Kayıt Tarihi 16.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.04.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 20.01.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 89 gün vadeli, TRFAKBK42129 ISIN Kodlu, 1.000.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929077
BIST
13:441.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -12,81
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
13:448,0729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
13:449,7338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0613
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7338
En Düşük
9,6196
13:44463,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,28
|Açılış
|: 463,66
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler13:42
|FENER
|31,90
|23.231.941
|% 10,00
|
|TKURU
|295,30
|5.366.794
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|447.683
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,59
|129.619.387
|% 9,79
|
|ATLAS
|1,72
|9.872.120
|% 9,55
|
|ANELE
|5,49
|56.105.782
|% -10,00
|
|SUMAS
|66,70
|102.652
|% -9,99
|
|SEYKM
|24,90
|10.349.486
|% -9,98
|
|LUKSK
|59,80
|6.452.338
|% -9,94
|
|BJKAS
|10,62
|20.287.928
|% -9,92
|
|EREGL
|18,34
|1.039.612.908
|% 0,00
|
|PETKM
|6,60
|770.711.845
|% 4,27
|
|GARAN
|7,15
|707.928.259
|% -1,79
|
|QUAGR
|28,06
|613.693.934
|% -3,64
|
|SISE
|7,38
|415.931.229
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,87
|261.011.041
|% -1,06
|
|PETKM
|6,60
|770.711.845
|% 4,27
|
|GARAN
|7,15
|707.928.259
|% -1,79
|
|PEKGY
|1,68
|128.087.855
|% -6,67
|
|YKBNK
|2,11
|154.372.008
|% -2,31
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0745
|8,0792
|% 0,27
|
|Euro
|9,7248
|9,7335
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,1790
|11,2350
|% 0,51
|
|Frank
|8,7975
|8,8505
|% 0,85
|
|Riyal
|2,1446
|2,1553
|% 0,12
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|10,66
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|7,00
|
|Tam
|3.059
|3.136
|15,00
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|7,25
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,63
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,80
|0,07
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-0,05
|