***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 01.07.2022 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır. Açıklama şablonundaki değişiklik nedeniyle ilave bilgiler girilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 19.08.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.09.2022Vade (Gün Sayısı) 80Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9178Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,99Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK92231Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 01.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.834.190.000İhraç Fiyatı 0,94413Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.09.2022Kayıt Tarihi 16.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 1.834.190.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Rating A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamızca, 01.07.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80 gün vadeli, TRFAKBK92231 ISIN Kodlu, 1.834.190.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063952BIST