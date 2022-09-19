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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.09.2022 14:55
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 01.07.2022 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır. Açıklama şablonundaki değişiklik nedeniyle ilave bilgiler girilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 19.08.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 80
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9178
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,99
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK92231
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.834.190.000
İhraç Fiyatı 0,94413
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.09.2022
Kayıt Tarihi 16.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 1.834.190.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 01.07.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80 gün vadeli, TRFAKBK92231 ISIN Kodlu, 1.834.190.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063952


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