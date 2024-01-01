***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKBANK T.A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKBANK T.A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı AKBNK pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu ve istikrarını desteklenmesi pay sahiplerinin menfaatlerini koruması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 52.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)AKBNK, TRAAKBNK91N6 0 0 0 0 0 0Ek Açıklamalarİlgi: 16.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması.İlgi'de kayıtlı "Pay Geri Alım Programı Hk." konulu açıklamamız kapsamında Bankamız paylarına ilişkin geri alım işlemi yapılmamış olup, söz konusu program 31.12.2023 tarihi itibariyle sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231020BIST