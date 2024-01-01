***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
01.01.2024 13:54
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKBANK T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKBANK T.A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı AKBNK pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu ve istikrarını desteklenmesi pay sahiplerinin menfaatlerini koruması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 52.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
AKBNK, TRAAKBNK91N6 0 0 0 0 0 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 16.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgi'de kayıtlı "Pay Geri Alım Programı Hk." konulu açıklamamız kapsamında Bankamız paylarına ilişkin geri alım işlemi yapılmamış olup, söz konusu program 31.12.2023 tarihi itibariyle sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231020
BIST