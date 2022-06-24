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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.06.2022 12:31
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 26.07.1990 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Yıldız Pazar
Pay Depo Sertifikası 04.03.2015 Amerika Birleşik Devletleri OTCQX Tezgah Üstü Pazar
Tahvil (Yurtdışı) 26.10.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 17.09.2014 İrlanda ve Almanya İrlanda Borsası, Münih Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 31.03.2015 İrlanda İrlanda Borsası -
İTMK (Yurtdışı) 19.10.2017 Almanya Frankfurt Borsası -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 27.02.2018 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 08.07.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 11.08.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 22.06.2021 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 19.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 24.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi Nitelikli Yatırımcı) 09.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtiçi Nitelikli Yatırımcı) 22.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 28.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 24.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 27.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 31.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 02.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 06.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 06.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 21.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039081


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASCM 3,52 274.516 % 10,00  
MAKIM 15,56 73.710.126 % 9,96  
FMIZP 130,90 62.337.535 % 8,27  
ECZYT 51,80 65.194.158 % 7,92  
AKSGY 3,19 58.134.899 % 7,05  
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13:44 Alış Satış %  
Dolar 17,3647 17,3689 % 0,09  
Euro 18,3053 18,3267 % 0,27  
Sterlin 21,3006 21,4075 % 0,53  
Frank 18,0749 18,1838 % 0,68  
Riyal 4,6146 4,6378 % 0,20  
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13:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.827 3,66  
Altın Gr. 1.020 1.020 4,50  
Cumhuriyet 6.788 6.891 -56,00  
Tam 6.775 6.873 11,00  
Yarım 3.326 3.362 6,00  
Çeyrek 1.666 1.680 2,00  
Gümüş.Ons 20,86 20,90 -0,08  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 -0,02  
B. Petrol 112 112 1,51  
Seans Raporu 13:44
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