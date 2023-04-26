***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
26.04.2023 18:17
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/04/2023
Karar Sayısı
11104
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Akbank T.A.Ş.'nin 31 Mart 2023 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, 26 Nisan 2023 Eyüp ENGİN Denetim Komitesi Başkanı S. Hakan BİNBAŞGİL Genel Müdür Türker TUNALI Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141353
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1717
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.245,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.245,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4176
|19,4219
|% -0,02
|
|Euro
|21,4732
|21,4881
|% 0,82
|
|Sterlin
|24,1604
|24,2816
|% 0,52
|
|Frank
|21,7241
|21,8550
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1626
|5,1885
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.125
|9.315
|26,00
|
|Yarım
|4.454
|4.548
|13,00
|
|Çeyrek
|2.234
|2.291
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|-0,37
|