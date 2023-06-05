***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.05.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca ihraç edilecek kıymete ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiş olup, söz konusu kıymete ilişkin SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.ISIN: XS2634615848TÜRÜ: Sosyal TahvilİHRAÇ TARİHİ: 15.06.2023VADE: 17.06.2024GÜN: 368DÖVİZ: İngiliz SterliniNOMİNAL TUTAR: 21.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156029BIST