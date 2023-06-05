***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
05.06.2023 14:44
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca ihraç edilecek kıymete ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiş olup, söz konusu kıymete ilişkin SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.
ISIN: XS2634615848
TÜRÜ: Sosyal Tahvil
İHRAÇ TARİHİ: 15.06.2023
VADE: 17.06.2024
GÜN: 368
DÖVİZ: İngiliz Sterlini
NOMİNAL TUTAR: 21.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156029
BIST
17:575.370
En Düşük
|Değişim
|: 4,98%
|| 254,57
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5721,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2941
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5722,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,5138
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:571.336,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 23,83
|Açılış
|: 1.336,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:55
|SASA
|63,80
|3.052.081.686
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.572.639
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|102.010.903
|% 9,99
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|BFREN
|4.227,30
|77.808.075
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|540.035.902
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|36.358.048
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.866.646
|% -6,15
|
|PAMEL
|171,00
|265.010.945
|% -6,04
|
|GMTAS
|12,41
|71.700.279
|% -4,02
|
|THYAO
|164,40
|12.550.658.998
|% 9,53
|
|KCHOL
|93,80
|5.367.234.577
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,18
|5.107.973.565
|% 3,59
|
|YKBNK
|12,09
|4.815.999.983
|% 4,68
|
|GARAN
|29,50
|3.932.665.778
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,57
|3.162.669.440
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,09
|4.815.999.983
|% 4,68
|
|AKBNK
|18,18
|5.107.973.565
|% 3,59
|
|ISCTR
|12,61
|3.058.551.233
|% 2,85
|
|GARAN
|29,50
|3.932.665.778
|% 2,93
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2463
|21,2507
|% 1,40
|
|Euro
|22,9300
|22,9362
|% 2,13
|
|Sterlin
|26,2650
|26,3967
|% 1,00
|
|Frank
|23,3445
|23,4851
|% 1,64
|
|Riyal
|5,6469
|5,6753
|% 1,37
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.337
|1.337
|24,08
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.401
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,11
|
|B. Petrol
|77,01
|77,01
|0,88
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
-
17:58
HEKTS, MARKA, GEREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında