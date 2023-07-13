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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

13.07.2023 12:41
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.07.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızca ihraç edilecek kıymete ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiş olup, söz konusu kıymete ilişkin SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.
ISIN:  XS2651077021
TÜRÜ: Sosyal Tahvil
İHRAÇ TARİHİ: 14.07.2023
VADE: 18.07.2024
GÜN: 370
DÖVİZ: İngiliz Sterlini
NOMİNAL TUTAR: 23.460.000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171319


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