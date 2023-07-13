***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.07.2023 12:41
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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11.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca ihraç edilecek kıymete ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiş olup, söz konusu kıymete ilişkin SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.
ISIN: XS2651077021
TÜRÜ: Sosyal Tahvil
İHRAÇ TARİHİ: 14.07.2023
VADE: 18.07.2024
GÜN: 370
DÖVİZ: İngiliz Sterlini
NOMİNAL TUTAR: 23.460.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171319
BIST
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15:286.399
En Düşük
|Değişim
|: 0,90%
|| 57,27
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:2826,1534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0269
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:2829,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1888
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:281.647,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.647,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,43
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:28
|EMKEL
|15,07
|119.605.506
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|98.406.556
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|7.970.432
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.747.675
|% 10,00
|
|TETMT
|430,40
|14.734.303
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.014.178
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.519.709.211
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,84
|32.871.656
|% -7,76
|
|ASELS
|68,10
|7.544.260.229
|% 7,58
|
|ASTOR
|84,75
|6.265.723.988
|% 6,14
|
|YKBNK
|14,22
|4.822.540.600
|% 3,12
|
|THYAO
|211,00
|4.467.388.728
|% 0,05
|
|ISCTR
|14,85
|4.191.178.279
|% 1,57
|
|YKBNK
|14,22
|4.822.540.600
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,42
|2.792.134.703
|% 0,24
|
|ISCTR
|14,85
|4.191.178.279
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,97
|600.226.367
|% 0,00
|
|AKBNK
|24,02
|3.619.535.801
|% 3,98
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1481
|26,1534
|% 0,10
|
|Euro
|29,2382
|29,2528
|% 0,65
|
|Sterlin
|34,0727
|34,2436
|% 0,74
|
|Frank
|30,2038
|30,3858
|% 0,73
|
|Riyal
|6,9503
|6,9852
|% 0,13
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|3,81
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.144
|22,00
|
|Tam
|10.626
|10.819
|-7,00
|
|Yarım
|5.313
|5.434
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.717
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|0,17
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|0,06
|
Seans Raporu
15:28
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15:42PRKAB
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15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, HEKTS, GUBRF
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15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 73 artarak (% 0.84 ) 5, 745
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15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERHL, FORTE, MTRYO, PSDTC, HATEK, KERVN, EUPWR, PSDTC, SNPAM, EUYO
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15:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRZMA, CANTE, VKFYO, AVHOL