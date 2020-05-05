***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.05.2020 17:34
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
22/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Akbank T.A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKBK620L7
Nominal Değer (TL)
295.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
05/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/05/2020
Vadesi (Gün)
38
İtfa Tarihi
12/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842732
BIST
17:2298.608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -234,37
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:227,0801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:227,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:22387,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,69
|Açılış
|: 387,08
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|37.012.016
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.553.927
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,49
|124.792.182
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|487.235.158
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,17
|639.868.606
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,83
|587.277.194
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,27
|560.444.272
|% 5,09
|
|PETUN
|22,34
|487.235.158
|% -9,99
|
|ASELS
|26,80
|468.831.782
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,27
|560.444.272
|% 5,09
|
|GSRAY
|2,67
|439.752.209
|% -3,96
|
|AFYON
|2,83
|429.421.415
|% -3,74
|
|DOHOL
|1,90
|237.586.074
|% 3,26
|
|ODAS
|1,82
|191.359.415
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7910
|8,8351
|% 0,61
|
|Frank
|7,2729
|7,3167
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8798
|1,8892
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-4,91
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.555
|2.595
|7,70
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,80
|
|Çeyrek
|622
|634
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|3,12
|
Seans Raporu
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-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -297, 79 kaybederek (% -0.32 ) 92, 421
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALYAG, EGCYH, CASA, EGCYO, EGCEY, IZTAR, EKIZ, YONGA, TACTR
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17:34
KRONT, RTALB, BANVT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:34
TKURU, MMCAS, ADBGR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:34
Bu seansda işlem gören 304 hisse senedinden 190 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 98 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem