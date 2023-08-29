***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
29.08.2023 14:49
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 29 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190210
BIST
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16:507.948
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,43
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.888
En Yüksek
8.014
16:5026,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1513
|Açılış
|: 26,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
16:5028,8624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2297
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8624
En Düşük
28,1807
16:501.643,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,08
|Açılış
|: 1.643,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler16:48
|GUBRF
|344,40
|3.792.297.847
|% 10,00
|
|ADEL
|604,10
|737.890.175
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|27.952.139
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|5.076.369
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.227.410
|% 10,00
|
|TETMT
|1.278,00
|3.864.297
|% -10,00
|
|KENT
|427,10
|2.535.266
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.945.564
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.155.579.978
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|5.468.248
|% -9,34
|
|ISCTR
|22,12
|12.418.452.240
|% 8,33
|
|TUPRS
|142,70
|6.565.559.340
|% -2,79
|
|ASTOR
|135,80
|5.735.636.572
|% 0,22
|
|KCHOL
|146,70
|5.629.460.350
|% 4,04
|
|THYAO
|249,20
|5.490.189.842
|% -2,66
|
|ISCTR
|22,12
|12.418.452.240
|% 8,33
|
|SKBNK
|4,31
|1.163.058.679
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,59
|2.198.773.253
|% 0,59
|
|YKBNK
|16,76
|3.792.150.950
|% 0,54
|
|ZOREN
|4,73
|859.051.012
|% -2,47
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5972
|26,6046
|% 0,55
|
|Euro
|28,8239
|28,8307
|% 0,69
|
|Sterlin
|33,3594
|33,5267
|% 0,31
|
|Frank
|29,9451
|30,1255
|% 0,39
|
|Riyal
|7,0741
|7,1096
|% 0,55
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-1,63
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.642
|8,15
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|10.977
|11.059
|-27,00
|
|Yarım
|5.501
|5.551
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.777
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,76
|20,77
|0,13
|
|B. Petrol
|84,20
|84,20
|0,33
|