***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 10:53
***AKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063278
BIST
10:403.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 15,36
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.452
10:4018,2665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0375
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2757
En Düşük
18,2314
10:4018,2727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0681
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3076
En Düşük
18,1907
10:40991,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,15
|Açılış
|: 991,40
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler10:38
|EMNIS
|51,70
|99.781
|% 10,00
|
|ANELE
|3,69
|22.237.293
|% 9,82
|
|ULUFA
|5,19
|51.140.888
|% 9,03
|
|IEYHO
|1,22
|74.141.859
|% 8,93
|
|KNFRT
|13,34
|23.043.190
|% 8,19
|
|ROYAL
|6,03
|89.648
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|12.906.896
|% -10,00
|
|ATSYH
|127,40
|788.733
|% -9,96
|
|INVEO
|22,80
|53.012.516
|% -4,92
|
|HALKB
|11,66
|1.561.424.196
|% -4,89
|
|ASELS
|34,26
|1.599.313.712
|% 3,82
|
|HALKB
|11,66
|1.561.424.196
|% -4,89
|
|VAKBN
|13,09
|1.282.376.353
|% 2,11
|
|ISCTR
|10,05
|1.099.360.315
|% -1,18
|
|THYAO
|74,60
|1.054.597.571
|% 0,40
|
|HALKB
|11,66
|1.561.424.196
|% -4,89
|
|YKBNK
|7,75
|947.673.884
|% -1,40
|
|ISCTR
|10,05
|1.099.360.315
|% -1,18
|
|VAKBN
|13,09
|1.282.376.353
|% 2,11
|
|EKGYO
|4,44
|426.705.630
|% 0,45
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2550
|18,2682
|% 0,22
|
|Euro
|18,2600
|18,2765
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,9984
|21,1037
|% 0,06
|
|Frank
|18,8990
|19,0128
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8423
|4,8666
|% 0,13
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|-8,85
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.694
|6.761
|-31,00
|
|Yarım
|3.262
|3.304
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,16
|94,16
|0,06
|
Seans Raporu
10:38
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