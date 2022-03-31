***AKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.03.2022 12:52
***AKBNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014363
BIST
12:502.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,35
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.231
12:5014,6720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0189
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:5016,3264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0277
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:50907,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,30
|Açılış
|: 907,70
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:49
|ULUSE
|113,30
|5.406.425
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,22
|56.167.770
|% 9,89
|
|TURGG
|213,40
|34.015.101
|% 8,32
|
|SONME
|37,30
|2.516.962
|% 7,87
|
|ENSRI
|18,76
|100.454.482
|% 7,69
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,44
|82.848.321
|% -6,28
|
|GLBMD
|5,71
|5.282.486
|% -4,03
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|PSGYO
|15,18
|21.078.073
|% -3,07
|
|THYAO
|32,38
|2.352.704.611
|% 0,62
|
|KRDMD
|15,27
|1.343.792.501
|% 2,14
|
|GARAN
|12,18
|1.232.009.525
|% -0,08
|
|KARSN
|5,62
|747.958.006
|% 5,84
|
|SISE
|15,33
|657.052.515
|% 1,32
|
|KARSN
|5,62
|747.958.006
|% 5,84
|
|GARAN
|12,18
|1.232.009.525
|% -0,08
|
|ODAS
|1,72
|170.287.372
|% 2,38
|
|YKBNK
|4,07
|396.801.966
|% -1,21
|
|ISFIN
|3,59
|339.751.487
|% 4,66
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6656
|14,6737
|% 0,14
|
|Euro
|16,3174
|16,3336
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,1773
|19,2735
|% -0,12
|
|Frank
|15,8148
|15,9100
|% 0,00
|
|Riyal
|3,8982
|3,9177
|% 0,06
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,89
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-29,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-29,85
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-14,44
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,41
|