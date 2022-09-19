***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 17:30
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 19.09.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Emine Duygu Kırca'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK.'nın 363. maddesi uyarınca Şebnem Önder'in atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064067
BIST
17:073.208
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -169,35
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.208
17:0718,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0444
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
17:0718,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1133
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
17:07982,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,90
|Açılış
|: 982,57
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SMRTG
|45,98
|109.706.681
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.191.631
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.926.409
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.225.734
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.808.793
|% 9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.405.412
|% -10,00
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.361.194
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.181.620
|% -9,95
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.443.122
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|GARAN
|19,62
|4.031.436.537
|% -9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.405.412
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.443.122
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2887
|18,3015
|% 0,25
|
|Euro
|18,3469
|18,3940
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,8006
|20,9049
|% 0,06
|
|Frank
|18,8528
|18,9664
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8510
|4,8753
|% 0,15
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-3,51
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.676
|6.763
|51,00
|
|Yarım
|3.253
|3.294
|13,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,50
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|-0,62
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG
-
17:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKBN, ASELS, ISCTR, HALKB, IHLAS, TSKB, ISGYO, NTHOL, SKBNK, EKGYO
-
17:44
EUREN, HKTM, FMIZP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
NTHOL, SKBNK, ISCTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -214, 34 kaybederek (% -5.84 ) 3, 454