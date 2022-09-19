***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 19.09.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Emine Duygu Kırca'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK.'nın 363. maddesi uyarınca Şebnem Önder'in atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064067BIST