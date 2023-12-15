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***AKDFA* *BIENF* *QNBVK* *ARZUM* *HALKB* *VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

15.12.2023 18:20
***AKDFA* *BIENF* *QNBVK* *ARZUM* *HALKB* *VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***AKDFA******BIENF******QNBVK******ARZUM******HALKB******VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [BIENF, AKDFA, HALKB, ARZUM, VAKVK, QNBVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Bien Finans Faktoring A.Ş. BIENF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBIEN32427 50.000.000 15.12.2023 18.03.2024 19.12.2023
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN42426 11.550.000 15.12.2023 04.04.2024 19.12.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL22457 467.000.000 15.12.2023 23.02.2024 19.12.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL32431 210.000.000 15.12.2023 12.03.2024 19.12.2023
- Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAZEV62415 116.000.000 15.12.2023 07.06.2024 19.12.2023
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRK32439 700.000.000 15.12.2023 26.03.2024 19.12.2023
- QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. QNBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDQFVKA2510 100.000.000 15.12.2023 12.12.2025 19.12.2023


İlgili Şirketler [BIENF, AKDFA, HALKB, ARZUM, VAKVK, QNBVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226210


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