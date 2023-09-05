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***AKDFA* *DNFIN* *LIDFA* *FNCLL* *DENFA* *DZYMK* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

05.09.2023 17:56
***AKDFA* *DNFIN* *LIDFA* *FNCLL* *DENFA* *DZYMK* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira


***AKDFA******DNFIN******LIDFA******FNCLL******DENFA******DZYMK******CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [LIDFA, FNCLL, AKDFA, DNFIN, DZYMK, DENFA, CAGFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK12414 50.000.000 05.09.2023 05.01.2024 07.09.2023
- Turkcell Finansman A.Ş. FNCLL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCEFA2318 175.000.000 05.09.2023 05.12.2023 07.09.2023
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDNA2328 31.000.000 05.09.2023 26.12.2023 07.09.2023
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFKA2315 100.000.000 05.09.2023 06.12.2023 07.09.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZYA2315 120.000.000 05.09.2023 13.12.2023 07.09.2023
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFKA2329 117.000.000 05.09.2023 08.12.2023 07.09.2023
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF22428 50.000.000 05.09.2023 21.02.2024 07.09.2023


İlgili Şirketler [LIDFA, FNCLL, AKDFA, DNFIN, DZYMK, DENFA, CAGFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191810


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Tam 11.026 11.146 2,00  
Yarım 5.530 5.603 10,00  
Çeyrek 2.756 2.793 -4,00  
Gümüş.Ons 23,62 23,65 -0,35  
Gümüş Gr. 20,41 20,43 -0,23  
B. Petrol 90,61 90,61 1,59  
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