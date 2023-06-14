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***AKDFA* *QNBFL* *ERGLI* *KLVKS* *INFO* *SEKFK* *ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

14.06.2023 17:48
***AKDFA* *QNBFL* *ERGLI* *KLVKS* *INFO* *SEKFK* *ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira S


***AKDFA******QNBFL******ERGLI******KLVKS******INFO******SEKFK******ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKDFA, KLVKS, SEKFK, QNBFL, ZORLF, INFO, ERGLI]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN92314 32.560.000 14.06.2023 13.09.2023 16.06.2023
- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVK92348 40.000.000 14.06.2023 06.09.2023 16.06.2023
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK82318 86.000.000 14.06.2023 29.08.2023 16.06.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR92319 300.050.000 14.06.2023 13.09.2023 16.06.2023
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORFK2319 24.730.000 14.06.2023 01.11.2023 16.06.2023
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM82319 200.000.000 14.06.2023 18.08.2023 16.06.2023
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT82315 177.000.000 14.06.2023 25.08.2023 16.06.2023


İlgili Şirketler [AKDFA, KLVKS, SEKFK, QNBFL, ZORLF, INFO, ERGLI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158734


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ISBTR 56.035,10 1.400.878 % 10,00  
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Altın Gr. 1.484 1.485 7,83  
Cumhuriyet 9.992 10.002 -69,00  
Tam 9.793 10.055 -71,63  
Yarım 4.798 4.892 -7,00  
Çeyrek 2.399 2.446 -3,00  
Gümüş.Ons 24,04 24,06 0,39  
Gümüş Gr. 18,20 18,22 0,22  
B. Petrol 74,24 74,24 -0,05  
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