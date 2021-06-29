***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2021 12:03
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Üretim Direktörlüğü görevini yürütmekte olan Sn. Can GÜLCAN, Şirketimizin tüm enerji üretim fonksiyonlarından sorumlu Üretim Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Şirketimizin yeni organizasyon şeması ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944758
BIST
13:591.358
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BIST En Aktif Hisseler13:58
|TKURU
|271,00
|2.881.272
|% 9,98
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|TACTR
|35,08
|2.119.007
|% 9,97
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|KUTPO
|59,75
|394.414.536
|% 9,94
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|MERKO
|5,45
|13.385.080
|% 9,88
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|VANGD
|5,81
|5.197.228
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|144.375
|% -10,00
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|EUKYO
|7,40
|5.419.689
|% -9,98
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|ISBIR
|5.300,10
|1.144.817
|% -8,90
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|MERIT
|16,31
|473.269
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,10
|387.957
|% -8,26
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|THYAO
|13,41
|714.732.753
|% -3,25
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|GARAN
|8,17
|584.519.067
|% -0,12
|
|KUTPO
|59,75
|394.414.536
|% 9,94
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|EKGYO
|1,92
|367.872.490
|% -1,03
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|KOZAL
|115,10
|242.387.051
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,92
|367.872.490
|% -1,03
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|GARAN
|8,17
|584.519.067
|% -0,12
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|TSKB
|1,26
|84.473.822
|% -0,79
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|YKBNK
|2,16
|137.459.411
|% 0,00
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|THYAO
|13,41
|714.732.753
|% -3,25
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7097
|8,7128
|% 0,34
|
|Euro
|10,3739
|10,3773
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0326
|12,0930
|% 0,06
|
|Frank
|9,4241
|9,4808
|% 0,15
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|Riyal
|2,3167
|2,3283
|% 0,29
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-9,50
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|Altın Gr.
|496
|496
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-22,00
|
|Tam
|3.267
|3.352
|-22,49
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|-10,88
|
|Çeyrek
|792
|811
|-5,44
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,03
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|B. Petrol
|73,97
|73,97
|-0,17
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