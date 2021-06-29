***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Üretim Direktörlüğü görevini yürütmekte olan Sn. Can GÜLCAN, Şirketimizin tüm enerji üretim fonksiyonlarından sorumlu Üretim Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.Şirketimizin yeni organizasyon şeması ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944758BIST