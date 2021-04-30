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***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.04.2021 16:40



***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TOMAS PLESKAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Değil -
YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
ÖZLEM ATAÜNAL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli - Bağımsız Üye Değil -
JAROSLAV MACEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Değil -
SERHAN GENÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür - Bağımsız Üye Değil -
ONDREJ DVORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli - - Bağımsız Üye Değil -
PETR KALAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933424


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