***AKFEN* *SUWEN* *AKFGY* *EMKEL* *KAREL* *KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.12.2023 09:25
***AKFEN******SUWEN******AKFGY******EMKEL******KAREL******KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFEN, AKFGY, KONTR, EMKEL, KAREL, SUWEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır. Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230368
BIST
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10:067.445
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 48,91
|Açılış
|: 7.415
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|Önceki Kapanış
|: 7.396
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7.415
En Yüksek
7.449
10:0629,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1113
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
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29,8525
En Düşük
29,3811
10:0632,7325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0596
|Açılış
|: 32,5000
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|Önceki Kapanış
|: 32,5000
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33,0757
En Düşük
32,5446
10:061.968,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 12,97
|Açılış
|: 1.968,31
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|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
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1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:06
|MIATK
|38,32
|110.765.877
|% 9,99
|
|ANELE
|12,24
|19.655.947
|% 9,97
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|ULAS
|16,00
|4.250.904
|% 8,40
|
|EYGYO
|8,77
|270.585
|% -57,43
|
|SKBNK
|3,73
|31.820.604
|% -9,90
|
|PRZMA
|40,44
|4.084.355
|% -4,85
|
|AZTEK
|95,30
|1.860.874
|% -4,17
|
|BAYRK
|16,35
|3.054.624
|% -3,48
|
|GUBRF
|144,70
|1.208.423.218
|% 3,43
|
|THYAO
|230,40
|249.517.680
|% 0,61
|
|ISGYO
|14,37
|242.320.991
|% 1,34
|
|KONTR
|218,50
|172.076.479
|% 6,22
|
|BRSAN
|617,00
|160.117.254
|% 6,29
|
|ISGYO
|14,37
|242.320.991
|% 1,34
|
|KLGYO
|2,80
|30.767.572
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,22
|11.535.525
|% 0,00
|
|GUBRF
|144,70
|1.208.423.218
|% 3,43
|
|SKBNK
|3,73
|31.820.604
|% -9,90
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5298
|29,5354
|% 0,38
|
|Euro
|32,7134
|32,7325
|% 0,18
|
|Sterlin
|37,5803
|37,7687
|% 0,59
|
|Frank
|34,8990
|35,1092
|% 0,48
|
|Riyal
|7,8506
|7,8900
|% 0,33
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,92
|23,95
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,98
|1.010,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.131,97
|1.139,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,50
|77,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.073,94
|2.074,22
|% 0,66
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