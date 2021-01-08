***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşADIM GAYRİMENKUL VE DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiTrabzon NovotelRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirketimiz portföyünde yer alan Trabzon Novotel'e ait 31 Aralık 2020 tarihli değerleme raporları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898415BIST