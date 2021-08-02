***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
02.08.2021 21:29
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Açıklamalar
01/01/2021 - 30/06/2021 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954258
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
18:058,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0858
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
18:059,9530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0835
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
18:05487,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,86
|Açılış
|: 487,54
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,30
|75.086.893
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.502.705
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|499.937
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|25.723.673
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|15.580.390
|% 9,95
|
|KARYE
|9,81
|120.594.914
|% -10,00
|
|MMCAS
|6,39
|346.690
|% -10,00
|
|METUR
|6,14
|138.732.240
|% -9,97
|
|KARSN
|4,12
|809.209.647
|% -9,85
|
|EMKEL
|2,46
|97.554.771
|% -9,23
|
|GARAN
|8,55
|972.153.127
|% 0,35
|
|KARSN
|4,12
|809.209.647
|% -9,85
|
|ASELS
|16,04
|801.451.071
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,42
|640.486.914
|% 1,26
|
|THYAO
|12,87
|586.452.991
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,42
|640.486.914
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,81
|387.782.742
|% -0,55
|
|KARSN
|4,12
|809.209.647
|% -9,85
|
|ODAS
|1,31
|245.062.968
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,34
|234.018.413
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3505
|8,3523
|% -1,02
|
|Euro
|9,8877
|9,9530
|% -0,83
|
|Sterlin
|11,5717
|11,6297
|% -1,06
|
|Frank
|9,1907
|9,2461
|% -0,94
|
|Riyal
|2,2207
|2,2318
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,63
|
|Altın Gr.
|487
|488
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,83
|72,83
|-2,58
|