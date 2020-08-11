***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 128.013.551 -32.153.598 359.825.173 359.825.173Transferler-32.153.598 32.153.598 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.847.170 -9.847.170 -9.847.170Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 95.859.953 -9.847.170 349.978.003 349.978.003Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler79.546.799 -79.546.799 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-126.227.992 -126.227.992 -126.227.992Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -126.227.992 308.757.365 308.757.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.481.318 104.855.872Dönem Karı (Zararı)-126.227.992 -9.847.170Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler140.652.521 79.574.368Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 12.211 12.847Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.594 3.071Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-33.644 68.448Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -33.644 68.448Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 41.050.451 32.931.087Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler99.625.097 47.355.129Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -796.214İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.160.452 35.128.674Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.563.800 -41.890.586Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 1.318.641 134.297.537Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.436.938 -33.844.488Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.223.036 -17.530.507İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.491.913 -5.903.282Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.584.981 104.855.872Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -103.663 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.894.478 -462.019İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları8 -5.620.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 ve 11 -56.000 -4.954Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -218.478 -457.065FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.380.995 -46.041.107Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri5 0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları19 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.307.971 -23.792.161Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -12.307.971 -23.792.161Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.351.652 -2.201.464Ödenen Faiz5 -10.003.783 -22.636.479Alınan Faiz282.411 2.588.997YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.794.155 58.352.746NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.794.155 58.352.746DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.603.791 678.531DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 20.809.636 59.031.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.808.461 24.601.022Ticari Alacaklar1.116.546 7.774.692İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9.900İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.106.646 7.774.692Stoklar12 1.156.946 2.475.587Peşin Ödenmiş Giderler17 1.252.844 271.653Diğer Dönen Varlıklar18 2.683.407 4.336.819ARA TOPLAM27.018.204 39.459.773TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.018.204 39.459.773DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 201.449.312 195.829.312Ticari Alacaklar76.848.107 70.473.925İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 6 76.848.107 70.473.925Diğer Alacaklar14.769.792 137.665İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.769.792 137.665Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.005.361.623 1.005.143.145Maddi Duran Varlıklar10 85.287 39.664Maddi Olmayan Duran Varlıklar878 2.712Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 878 2.712Peşin Ödenmiş Giderler17 2.058.524 2.763.116Diğer Duran Varlıklar18 4.750.765 25.497.992TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.305.324.288 1.299.887.531TOPLAM VARLIKLAR1.332.342.492 1.339.347.304KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları325.065.462 92.626.855İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları325.065.462 92.626.855Banka Kredileri5 99.649.234 86.320.584Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.265.938 6.306.271İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları219.150.290 0Ticari Borçlar19.357.266 20.794.204İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 ve 6 18.459.200 20.023.284İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 898.066 770.920Diğer Borçlar341.479 519.595İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 ve 7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 341.479 519.595Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.610.110 1.560.610Kısa Vadeli Karşılıklar24.766 161.171Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 24.766 161.171Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 0ARA TOPLAM346.399.083 115.662.435TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER346.399.083 115.662.435UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar676.874.050 788.386.616İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar676.874.050 788.386.616Banka Kredileri5 645.996.163 555.722.551Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 30.877.887 30.095.174İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 0 202.568.891Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar311.994 312.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 311.994 312.896Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER677.186.044 788.699.512TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.023.585.127 904.361.947ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar308.757.365 434.985.357Ödenmiş Sermaye19 184.000.000 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları5 ve 19 20.763.729 20.763.729Geri Alınmış Paylar (-)19 -9.991.969 -9.991.969Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 58.880.000 58.880.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.996.116 9.996.116Yasal Yedekler19 4.147 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 9.991.969 9.991.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları171.020.137 91.473.338Net Dönem Karı veya Zararı-126.227.992 79.546.799TOPLAM ÖZKAYNAKLAR308.757.365 434.985.357TOPLAM KAYNAKLAR1.332.342.492 1.339.347.304Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 9.904.150 369.803.538 897.400 361.158.800Satışların Maliyeti20 -2.061.250 -301.576.023 -467.662 -296.851.416TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.842.900 68.227.515 429.738 64.307.384Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)7.842.900 68.227.515 429.738 64.307.384Genel Yönetim Giderleri21 -1.935.275 -1.812.184 -833.435 -808.583Pazarlama Giderleri21 -53.324 -848.066 -2.674 -848.066Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 176.952 192.104 153.217 151.164Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -38 -7.250 0 -7.250ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.031.215 65.752.119 -253.154 62.794.649FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.031.215 65.752.119 -253.154 62.794.649Finansman Gelirleri23 2.638.235 4.770.038 1.333.250 1.958.868Finansman Giderleri24 -134.897.442 -80.369.327 -66.725.488 -38.113.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-126.227.992 -9.847.170 -65.645.392 26.640.313Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-126.227.992 -9.847.170 -65.645.392 26.640.313DÖNEM KARI (ZARARI)-126.227.992 -9.847.170 -65.645.392 26.640.313Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-126.227.992 -9.847.170 -65.645.392 26.640.313Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,69000000 -0,05000000 -0,36000000 0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,45000000 0,01000000 -0,22000000 0,11000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-126.227.992 -9.847.170 -65.645.392 26.640.313Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-126.227.992 -9.847.170 -65.645.392 26.640.313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868180BIST