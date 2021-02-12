***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 128.013.551 -32.153.598 359.825.173 359.825.173Transferler-32.153.598 32.153.598 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)79.546.799 79.546.799 79.546.799Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler79.546.799 -79.546.799 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-241.747.303 -241.747.303 -241.747.303Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları-60.951 -60.951 -60.951Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -241.747.303 193.177.103 193.177.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.102.857 170.845.969Dönem Karı (Zararı)-241.747.303 79.546.799Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler259.121.529 7.044.653Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 42.584 25.703Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.383 2.732Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-59.739 139.172Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -59.739 139.172Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 88.655.524 68.378.576Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler209.424.284 54.397.092Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler22 -38.938.741 -115.102.407Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -796.215İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler46.852.874 84.254.517Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-692.615 12.274.263Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.254 1.636Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 1.528.663 144.196.830Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.429.142 -24.955.710Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.049.978 -40.033.498İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.401.244 -7.229.004Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları64.227.100 170.845.969Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -124.243 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.682.407 -51.646.187İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları8 -22.132.192 -50.750.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 ve 11 -389.216 -4.954Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.160.999 -891.233FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-58.213.492 -95.274.522İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları19 0 -4.386.615Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.262.911 -48.170.336Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -29.262.911 -48.170.336Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -5.275.900 -4.558.729Ödenen Faiz5 -24.426.793 -42.479.595Alınan Faiz752.112 4.320.753YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.793.042 23.925.260NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.793.042 23.925.260DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.603.791 678.531DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.810.749 24.603.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.810.363 24.601.022Ticari Alacaklar5.742.286 7.774.692İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.742.286 7.774.692Stoklar12 946.924 2.475.587Peşin Ödenmiş Giderler17 499.770 271.653Diğer Dönen Varlıklar18 1.743.725 4.336.819ARA TOPLAM15.743.068 39.459.773TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.743.068 39.459.773DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 217.961.504 195.829.312Ticari Alacaklar92.047.119 70.473.925İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 6 92.047.119 70.473.925Diğer Alacaklar14.775.046 137.665İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.775.046 137.665Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.042.534.175 1.005.143.145Maddi Duran Varlıklar10 388.983 39.664Maddi Olmayan Duran Varlıklar25 2.712Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 25 2.712Peşin Ödenmiş Giderler17 2.850.152 2.763.116Diğer Duran Varlıklar18 4.742.562 25.497.992TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.375.299.566 1.299.887.531TOPLAM VARLIKLAR1.391.042.634 1.339.347.304KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları358.091.902 92.626.855İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları358.091.902 92.626.855Banka Kredileri5 116.353.366 86.320.584Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.345.806 6.306.271İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 237.392.730 0Ticari Borçlar19.365.062 20.794.204İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 ve 6 16.615.669 20.023.284İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.749.393 770.920Diğer Borçlar31.875.973 519.595İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 ve 7 31.571.903İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 304.070 519.595Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.269.599 1.560.610Kısa Vadeli Karşılıklar51.432 161.171Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 51.432 161.171ARA TOPLAM410.653.968 115.662.435TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER410.653.968 115.662.435UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar786.972.910 788.386.616İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar786.972.910 788.386.616Banka Kredileri5 757.000.242 555.722.551Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 29.972.668 30.095.174İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 0 202.568.891Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar238.653 312.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 238.653 312.896TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER787.211.563 788.699.512TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.197.865.531 904.361.947ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar193.177.103 434.985.357Ödenmiş Sermaye19 184.000.000 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları5 ve 19 20.702.778 20.763.729Geri Alınmış Paylar (-)19 -9.991.969 -9.991.969Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 58.880.000 58.880.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.996.116 9.996.116Yasal Yedekler19 4.147 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 9.991.969 9.991.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları171.020.137 91.473.338Net Dönem Karı veya Zararı-241.747.303 79.546.799TOPLAM ÖZKAYNAKLAR193.177.103 434.985.357TOPLAM KAYNAKLAR1.391.042.634 1.339.347.304Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 21.441.974 407.506.329Satışların Maliyeti20 -3.260.142 -315.651.997TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.181.832 91.854.332BRÜT KAR (ZARAR)18.181.832 91.854.332Genel Yönetim Giderleri21 -3.698.421 -4.093.048Pazarlama Giderleri21 -73.135 -3.094.677Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 39.135.928 115.366.791Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -317.985 -15.006ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)53.228.219 200.018.392FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)53.228.219 200.018.392Finansman Gelirleri23 5.746.892 39.632.374Finansman Giderleri24 -300.722.414 -160.103.967SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-241.747.303 79.546.799Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-241.747.303 79.546.799DÖNEM KARI (ZARARI)-241.747.303 79.546.799Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-241.747.303 79.546.799Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -1,31000000 0,43000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,85000000 0,46000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-241.747.303 79.546.799Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-241.747.303 79.546.799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909491BIST