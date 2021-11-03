***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
03.11.2021 18:11
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357
Transferler
79.546.799 -79.546.799 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-272.352.828 -272.352.828 -272.352.828
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -272.352.828 162.632.529 162.632.529
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -241.747.303 193.177.103 193.177.103
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-20.702.778 -221.044.525 241.747.303 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.688.924 -67.688.924 -67.688.924
Sermaye Arttırımı
22 716.000.000 525.371.924 1.241.371.924 1.241.371.924
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
2,6 25.050.000 2.031 109.218.241 134.270.272 134.270.272
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000.000 317.344 0 0 625.739.503 6.178 69.185.822 -67.688.924 1.527.559.923 1.527.559.923
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.198.133 27.797.120
Dönem Karı (Zararı)
-67.688.924 -272.352.828
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
102.868.959 298.055.478
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 972.838 18.356
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.928 -1.594
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
116.351 84.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 116.351 84.095
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 46.550.820 65.237.043
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
98.444.423 232.717.578
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -43.228.401 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.456.887 2.218.713
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.457.970 -9.500.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-634.040 -314
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 0 1.318.641
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.916.294 -1.494.465
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.941.775 3.474.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.660.604 8.420.180
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
723.148 27.921.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -124.243
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.921.281 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-552.550.911 -12.174.561
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-551.838.751 -10.970.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -91.877 -88.317
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -620.283 -1.116.244
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
575.883.675 -25.570.947
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.005.461.461 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.429.548 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.429.548 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -408.259.526 -12.307.971
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.443.265 -3.755.515
Ödenen Faiz
5 -43.684.592 -10.003.783
Alınan Faiz
380.049 496.322
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.134.631 -9.948.388
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.134.631 -9.948.388
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.810.749 24.603.791
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.945.380 14.655.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.944.803 6.810.363
Ticari Alacaklar
24.366.393 5.742.286
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 24.366.393 5.742.286
Diğer Alacaklar
2.097.415 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.097.415 0
Stoklar
12 946.924 946.924
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.101.706 499.770
Diğer Dönen Varlıklar
18 17.207.745 1.743.725
ARA TOPLAM
75.664.986 15.743.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.664.986 15.743.068
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 322.123.912 217.961.504
Ticari Alacaklar
115.071.336 92.047.119
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 115.071.336 92.047.119
Diğer Alacaklar
14.775.047 14.775.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.775.047 14.775.046
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.615.608.981 1.042.534.175
Maddi Duran Varlıklar
10 5.002.259 388.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.278 25
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 51.278 25
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.118.556 2.850.152
Diğer Duran Varlıklar
18 16.472.347 4.742.562
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.091.223.716 1.375.299.566
TOPLAM VARLIKLAR
2.166.888.702 1.391.042.634
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.194.967 358.091.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.194.967 358.091.902
Banka Kredileri
5 47.562.636 116.353.366
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 9.632.331 4.345.806
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 237.392.730
Ticari Borçlar
7.132.982 19.365.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 6 2.210.789 16.615.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.922.193 2.749.393
Diğer Borçlar
577.937 31.875.973
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 ve 7 0 31.571.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 577.937 304.070
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.290.491 1.269.599
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
112.098 51.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 112.098 51.432
ARA TOPLAM
67.308.475 410.653.968
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.308.475 410.653.968
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
557.310.510 786.972.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
557.310.510 786.972.910
Banka Kredileri
5 522.490.323 757.000.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 34.820.187 29.972.668
Ticari Borçlar
14.415.456 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 6 14.415.456 0
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
294.338 238.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 294.338 238.653
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
572.020.304 787.211.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
639.328.779 1.197.865.531
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.527.559.923 193.177.103
Ödenmiş Sermaye
19 900.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
5 ve 19 0 20.702.778
Geri Alınmış Paylar (-)
19 0 -9.991.969
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 625.739.503 58.880.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.178 9.996.116
Yasal Yedekler
19 6.178 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 0 9.991.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
69.185.822 171.020.137
Net Dönem Karı veya Zararı
-67.688.924 -241.747.303
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.527.559.923 193.177.103
TOPLAM KAYNAKLAR
2.166.888.702 1.391.042.634
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 46.486.445 14.743.514 33.440.184 4.839.364
Satışların Maliyeti
20 -2.935.751 -2.535.203 -1.841.265 -473.953
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.550.694 12.208.311 31.598.919 4.365.411
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
43.550.694 12.208.311 31.598.919 4.365.411
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.212.583 -2.778.944 -1.508.935 -843.669
Pazarlama Giderleri
21 -1.666 -70.867 -555 -17.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 85.653 197.369 85.653 20.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -838.838 -165.270 -97.435 -165.232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.583.260 9.390.599 30.077.647 3.359.384
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.583.260 9.390.599 30.077.647 3.359.384
Finansman Gelirleri
23 23.195.973 4.180.513 19.967.068 1.542.278
Finansman Giderleri
24 -172.375.340 -285.923.940 -22.361.002 -151.026.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-110.596.107 -272.352.828 27.683.713 -146.124.837
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
42.907.183 0 -321.218 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -321.218 0 -321.218 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 43.228.401 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-67.688.924 -272.352.828 27.362.495 -146.124.837
DÖNEM KARI (ZARARI)
-67.688.924 -272.352.828 27.362.495 -146.124.837
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-67.688.924 -272.352.828 27.362.495 -146.124.837
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,15000000 -1,48000000 0,04000000 -0,79000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,15000000 -1,03000000 0,04000000 -0,50000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-67.688.924 -272.352.828 27.362.495 -146.124.837
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-67.688.924 -272.352.828 27.362.495 -146.124.837
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974557
BIST