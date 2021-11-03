***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357Transferler79.546.799 -79.546.799 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-272.352.828 -272.352.828 -272.352.828Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -272.352.828 162.632.529 162.632.529Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -241.747.303 193.177.103 193.177.103Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-20.702.778 -221.044.525 241.747.303 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-67.688.924 -67.688.924 -67.688.924Sermaye Arttırımı22 716.000.000 525.371.924 1.241.371.924 1.241.371.924Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi2,6 25.050.000 2.031 109.218.241 134.270.272 134.270.272Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)22 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548Dönem Sonu Bakiyeler900.000.000 317.344 0 0 625.739.503 6.178 69.185.822 -67.688.924 1.527.559.923 1.527.559.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.198.133 27.797.120Dönem Karı (Zararı)-67.688.924 -272.352.828Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler102.868.959 298.055.478Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 972.838 18.356Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12.928 -1.594Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler116.351 84.095Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 116.351 84.095Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 46.550.820 65.237.043Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler98.444.423 232.717.578Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -43.228.401 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-34.456.887 2.218.713Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.457.970 -9.500.218Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-634.040 -314Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 0 1.318.641Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.916.294 -1.494.465Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.941.775 3.474.889İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.660.604 8.420.180Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları723.148 27.921.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 0 -124.243Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.921.281 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-552.550.911 -12.174.561İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-551.838.751 -10.970.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 ve 11 -91.877 -88.317Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -620.283 -1.116.244FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI575.883.675 -25.570.947Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.005.461.461 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.429.548 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.429.548 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -408.259.526 -12.307.971Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -4.443.265 -3.755.515Ödenen Faiz5 -43.684.592 -10.003.783Alınan Faiz380.049 496.322YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.134.631 -9.948.388NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.134.631 -9.948.388DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.810.749 24.603.791DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 28.945.380 14.655.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 28.944.803 6.810.363Ticari Alacaklar24.366.393 5.742.286İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 24.366.393 5.742.286Diğer Alacaklar2.097.415 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.097.415 0Stoklar12 946.924 946.924Peşin Ödenmiş Giderler17 2.101.706 499.770Diğer Dönen Varlıklar18 17.207.745 1.743.725ARA TOPLAM75.664.986 15.743.068TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR75.664.986 15.743.068DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 322.123.912 217.961.504Ticari Alacaklar115.071.336 92.047.119İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 6 115.071.336 92.047.119Diğer Alacaklar14.775.047 14.775.046İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.775.047 14.775.046Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.615.608.981 1.042.534.175Maddi Duran Varlıklar10 5.002.259 388.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar51.278 25Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 51.278 25Peşin Ödenmiş Giderler17 2.118.556 2.850.152Diğer Duran Varlıklar18 16.472.347 4.742.562TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.091.223.716 1.375.299.566TOPLAM VARLIKLAR2.166.888.702 1.391.042.634KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları57.194.967 358.091.902İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları57.194.967 358.091.902Banka Kredileri5 47.562.636 116.353.366Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 9.632.331 4.345.806İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 0 237.392.730Ticari Borçlar7.132.982 19.365.062İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 ve 6 2.210.789 16.615.669İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.922.193 2.749.393Diğer Borçlar577.937 31.875.973İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 ve 7 0 31.571.903İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 577.937 304.070Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 2.290.491 1.269.599Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar112.098 51.432Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 112.098 51.432ARA TOPLAM67.308.475 410.653.968TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.308.475 410.653.968UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar557.310.510 786.972.910İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar557.310.510 786.972.910Banka Kredileri5 522.490.323 757.000.242Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 34.820.187 29.972.668Ticari Borçlar14.415.456 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 ve 6 14.415.456 0Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar294.338 238.653Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 294.338 238.653TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER572.020.304 787.211.563TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER639.328.779 1.197.865.531ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.527.559.923 193.177.103Ödenmiş Sermaye19 900.000.000 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları5 ve 19 0 20.702.778Geri Alınmış Paylar (-)19 0 -9.991.969Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 625.739.503 58.880.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.178 9.996.116Yasal Yedekler19 6.178 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 0 9.991.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları69.185.822 171.020.137Net Dönem Karı veya Zararı-67.688.924 -241.747.303TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.527.559.923 193.177.103TOPLAM KAYNAKLAR2.166.888.702 1.391.042.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 46.486.445 14.743.514 33.440.184 4.839.364Satışların Maliyeti20 -2.935.751 -2.535.203 -1.841.265 -473.953TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)43.550.694 12.208.311 31.598.919 4.365.411Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)43.550.694 12.208.311 31.598.919 4.365.411Genel Yönetim Giderleri21 -4.212.583 -2.778.944 -1.508.935 -843.669Pazarlama Giderleri21 -1.666 -70.867 -555 -17.543Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 85.653 197.369 85.653 20.417Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -838.838 -165.270 -97.435 -165.232ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.583.260 9.390.599 30.077.647 3.359.384FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.583.260 9.390.599 30.077.647 3.359.384Finansman Gelirleri23 23.195.973 4.180.513 19.967.068 1.542.278Finansman Giderleri24 -172.375.340 -285.923.940 -22.361.002 -151.026.499SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-110.596.107 -272.352.828 27.683.713 -146.124.837Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri42.907.183 0 -321.218 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -321.218 0 -321.218 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 43.228.401 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-67.688.924 -272.352.828 27.362.495 -146.124.837DÖNEM KARI (ZARARI)-67.688.924 -272.352.828 27.362.495 -146.124.837Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-67.688.924 -272.352.828 27.362.495 -146.124.837Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,15000000 -1,48000000 0,04000000 -0,79000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,15000000 -1,03000000 0,04000000 -0,50000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-67.688.924 -272.352.828 27.362.495 -146.124.837Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-67.688.924 -272.352.828 27.362.495 -146.124.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974557BIST