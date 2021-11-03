***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722Transferler165.355.553 -165.355.553 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.371.584 -448.131.351 -451.502.935 -7.079.168 -458.582.103Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 22.550.712 9.996.116 590.947.065 -448.131.351 483.080.373 17.881.246 500.961.619Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-20.702.778 -219.721.948 240.424.726 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)45.066.121 79.815.561 124.881.682 -1.705.212 123.176.470Sermaye Arttırımı22 716.000.000 525.371.924 1.241.371.924 1.241.371.924Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)22 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler900.000.000 317.344 0 0 600.689.503 53.748.727 71.013.115 4.147 381.217.086 79.815.561 2.086.805.483 22.127.461 2.108.932.944Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.597.798 58.552.647Dönem Karı (Zararı)77.740.124 -453.904.663Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.517.021 493.809.650Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 2.462.970 24.344Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler35.524 32.161Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler116.350 84.095Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 116.350 84.095Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler26 -125.182.617 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 ve 28 98.514.207 104.385.721Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler124.531.112 412.430.329Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-55.907.187 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 -55.907.187 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -21.053.338 -23.147.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-49.793.299 24.557.288Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.453.676 9.337.781Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.007.735 -16.514.035Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 11.171 1.322.630Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.266.634 -807.309Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.575.556 23.497.033İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.965.863 7.721.188Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları51.463.846 64.462.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 0 -124.242Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.866.048 -5.785.386YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-507.388.637 -1.693.352İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3 -506.051.343 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 ve 13 -738.832 -92.065Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -598.462 -1.601.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI493.952.692 -50.585.790Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.005.461.461 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.429.548 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 26.429.548 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -476.295.514 -73.655.974Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -9.918.665 -7.093.747Ödenen Faiz7 -92.826.970 -22.487.297Alınan Faiz1.126.040 510.603Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)39.976.792 52.140.625YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.161.853 6.273.505NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.161.853 6.273.505DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.887.825 25.592.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 45.049.678 31.865.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 45.049.101 9.887.439Finansal Yatırımlar6 11.968.741 4.358.742Ticari Alacaklar46.567.691 10.081.741İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 46.567.691 10.081.741Diğer Alacaklar2.170.075 143.982İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 2.170.075 143.982Türev Araçlar6.996.952 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 6.996.952 0Stoklar14 1.225.120 1.236.291Peşin Ödenmiş Giderler19 3.123.834 1.357.209Diğer Dönen Varlıklar21 27.111.183 11.146.219ARA TOPLAM144.212.697 38.211.623TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR144.212.697 38.211.623DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 0 48.164.499Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar88.284.161 75.753.444İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 88.284.161 75.753.444Türev Araçlar48.910.235 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 48.910.235 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20 66.029.700 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 3.394.906.486 2.697.724.614Maddi Duran Varlıklar12 5.021.866 396.703Maddi Olmayan Duran Varlıklar87.780 36.527Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 87.780 36.527Peşin Ödenmiş Giderler19 8.712.630 9.827.521Ertelenmiş Vergi Varlığı29 26.752.978 23.289.384Diğer Duran Varlıklar21 20.205.784 10.560.324TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.658.911.620 2.865.753.016TOPLAM VARLIKLAR3.803.124.317 2.903.964.639KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları123.166.576 466.026.364İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları123.166.576 466.026.364Banka Kredileri7 107.869.518 219.198.912Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 15.297.058 9.434.722İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 0 237.392.730Ticari Borçlar7.674.073 19.414.904İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 ve 9 2.666.739 16.615.668İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 5.007.334 2.799.236Diğer Borçlar4.163.435 33.931.584İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 ve 10 0 31.571.903İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 4.163.435 2.359.681Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 22.350.399 7.812.610Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar389.564 328.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 389.564 328.899Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM157.744.047 527.514.361TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER157.744.047 527.514.361UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.297.026.334 1.451.107.683İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.297.026.334 1.451.107.683Banka Kredileri7 1.249.066.029 1.408.484.738Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 47.960.305 42.622.945Ticari Borçlar14.415.456 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 ve 9 14.415.456 0Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar294.338 238.653Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 294.338 238.653Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 224.711.198 207.148.940TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.536.447.326 1.658.495.276TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.694.191.373 2.186.009.637ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.086.805.483 694.122.329Ödenmiş Sermaye22 900.000.000 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları7 ve 22 0 20.702.778Geri Alınmış Paylar (-)22 0 -9.991.969Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 600.689.503 58.880.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi53.748.727 53.748.727Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)71.013.115 25.946.994Yabancı Para Çevrim Farkları71.013.115 25.946.994Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.147 9.996.116Yasal Yedekler22 4.147 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler22 0 9.991.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları381.217.086 590.947.065Net Dönem Karı veya Zararı79.815.561 -240.424.726Kontrol Gücü Olmayan Paylar22.127.461 23.832.673TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.108.932.944 717.955.002TOPLAM KAYNAKLAR3.803.124.317 2.903.964.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 121.973.796 43.138.946 64.184.874 19.146.983Satışların Maliyeti23 -9.859.255 -6.828.850 -3.412.206 -2.091.445TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)112.114.541 36.310.096 60.772.668 17.055.538Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)112.114.541 36.310.096 60.772.668 17.055.538Genel Yönetim Giderleri24 -8.347.253 -6.551.908 -2.813.731 -1.901.959Pazarlama Giderleri24 -1.666 -70.867 -555 -17.543Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 4.506.539 860.059 394.406 79.771Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -1.103.984 -567.572 -211.163 -458.237ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)107.168.177 29.979.808 58.141.625 14.757.570Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 125.182.617 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)232.350.794 29.979.808 58.141.625 14.757.570Finansman Gelirleri27 104.036.337 2.797.442 20.694.560 1.046.335Finansman Giderleri28 -279.700.345 -509.828.913 -56.077.286 -280.590.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.686.786 -477.051.663 22.758.899 -264.786.902Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21.053.338 23.147.000 -2.385.699 14.314.311Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -3.934.235 0 -610.461 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 24.987.573 23.147.000 -1.775.238 14.314.311SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)77.740.124 -453.904.663 20.373.200 -250.472.591DÖNEM KARI (ZARARI)77.740.124 -453.904.663 20.373.200 -250.472.591Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.075.437 -5.773.312 233.073 -3.119.634Ana Ortaklık Payları79.815.561 -448.131.351 20.140.127 -247.352.957Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,18000000 -2,44000000 0,03000000 -1,34000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 0,19000000 -1,76000000 0,03000000 -0,90000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar45.436.346 -4.677.440 8.076.024 -533.139Yabancı Para Çevrim Farkları45.436.346 -4.677.440 8.076.024 -533.139Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)45.436.346 -4.677.440 8.076.024 -533.139Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.436.346 -4.677.44 123.176.470 -458.582.103 28.449.224 -251.005.730Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.705.212 -7.079.168 373.835 -3.140.432Ana Ortaklık Payları124.881.682 -451.502.935 28.075.389 -247.865.298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974554BIST