***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -241.747.303 193.177.103 193.177.103Transferler-20.702.778 -221.044.525 241.747.303 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-81.163.680 -81.163.680 -81.163.680Sermaye Arttırımı19 160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)19 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 0 26.429.548 26.429.548Dönem Sonu Bakiyeler344.646.332 317.344 0 0 601.729.745 4.147 -40.032.419 -81.163.680 825.501.469 825.501.469Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.300.000.000 317.344 0 0 224.652.687 6.178 69.185.822 1.079.516.799 2.673.678.830 2.673.678.830Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler1.079.516.799 -1.079.516.799 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.789.835 -16.789.835 -16.789.835Dönem Sonu Bakiyeler1.300.000.000 317.344 0 0 224.652.687 6.178 1.148.702.621 -16.789.835 2.656.888.995 2.656.888.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.419.133 13.238.765Dönem Karı (Zararı)-16.789.835 -81.163.680Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.774.943 89.662.508Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 562.228 24.722Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14.042 23Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler285.992 16.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 285.992 16.038Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 11.005.628 16.128.411Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler70.108.220 73.493.314Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-33.201.167 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -33.201.167 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.950.283 4.739.937Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.382.812 -3.067.402Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-567.900 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.937.273 2.049.027Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.981.230 7.881.981İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.982.492 -2.123.669Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.935.391 13.238.765Vergi İadeleri (Ödemeleri)7.483.742 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-256.050 -480.731.131İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -480.697.760Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 ve 12 -10.507 -26.871Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -245.543 -6.500FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.413.330 462.023.762Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 450.000.002İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.429.548Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.429.548Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -4.420.151 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.234.517 -1.377.462Ödenen Faiz5 -13.831.087 -13.205.467Alınan Faiz72.425 177.141YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.749.753 -5.468.604NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.749.753 -5.468.604DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 45.343.833 6.810.749DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 69.093.586 1.342.145Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 69.090.055 45.341.273Ticari Alacaklar33.365.657 29.180.871İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 7 3.734.656 7.193.452İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 29.631.001 21.987.419Diğer Alacaklar3.259.005 2.794.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.259.005 2.794.338Peşin Ödenmiş Giderler17 4.045.379 1.057.515Diğer Dönen Varlıklar18 15.713.896 17.187.695ARA TOPLAM125.473.992 95.561.692TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR125.473.992 95.561.692DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 322.123.912 322.123.912Ticari Alacaklar181.904.632 161.876.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 7 181.904.632 161.876.961Diğer Alacaklar4.573.927 14.793.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.573.927 14.793.993Türev Araçlar28.031.829 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 28.031.829 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 2.941.847.582 2.941.512.905Maddi Duran Varlıklar11 3.537.823 4.085.362Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.157 46.339Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 42.157 46.339Peşin Ödenmiş Giderler17 2.623.623 3.713.799Diğer Duran Varlıklar18 4.067.862 7.474.243TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.488.753.347 3.455.627.514TOPLAM VARLIKLAR3.614.227.339 3.551.189.206KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları79.997.079 73.272.135İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları79.997.079 73.272.135Banka Kredileri5 73.289.091 64.632.858Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.707.988 8.639.277Ticari Borçlar8.946.165 5.547.706İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 ve 7 3.680.137 3.429.269İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.266.028 2.118.437Diğer Borçlar1.611.520 4.690.114İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.611.520 4.690.114Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.044.190 1.058.440Kısa Vadeli Karşılıklar383.131 132.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 383.131 132.311ARA TOPLAM91.982.085 84.700.706TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER91.982.085 84.700.706UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar854.893.152 776.751.211İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar854.893.152 776.751.211Banka Kredileri5 816.527.692 740.401.291Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 38.365.460 36.349.920Ticari Borçlar10.016.574 10.477.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 ve 7 10.016.574 10.477.760Türev Araçlar0 5.169.338Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 0 5.169.338Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 52.250 52.250Uzun Vadeli Karşılıklar394.283 359.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 394.283 359.111TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER865.356.259 792.809.670TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER957.338.344 877.510.376ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.656.888.995 2.673.678.830Ödenmiş Sermaye19 1.300.000.000 1.300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 224.652.687 224.652.687Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.178 6.178Yasal Yedekler19 6.178 6.178Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.148.702.621 69.185.822Net Dönem Karı veya Zararı-16.789.835 1.079.516.799TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.656.888.995 2.673.678.830TOPLAM KAYNAKLAR3.614.227.339 3.551.189.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 33.120.759 6.803.560Satışların Maliyeti20 -1.507.721 -544.530TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.613.038 6.259.030BRÜT KAR (ZARAR)31.613.038 6.259.030Genel Yönetim Giderleri21 -2.588.552 -1.529.318Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 115.256 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -48.257 -36.275ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.091.485 4.693.437FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.091.485 4.693.437Finansman Gelirleri23 36.372.031 1.607.696Finansman Giderleri24 -82.253.351 -87.464.813SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-16.789.835 -81.163.680DÖNEM KARI (ZARARI)-16.789.835 -81.163.680Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-16.789.835 -81.163.680Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,01000000 -0,28000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,01000000 -0,27000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.789.835 -81.163.680Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-16.789.835 -81.163.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025776BIST