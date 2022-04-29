***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 18:13
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -241.747.303 193.177.103 193.177.103
Transferler
-20.702.778 -221.044.525 241.747.303 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.163.680 -81.163.680 -81.163.680
Sermaye Arttırımı
19 160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 0 26.429.548 26.429.548
Dönem Sonu Bakiyeler
344.646.332 317.344 0 0 601.729.745 4.147 -40.032.419 -81.163.680 825.501.469 825.501.469
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.300.000.000 317.344 0 0 224.652.687 6.178 69.185.822 1.079.516.799 2.673.678.830 2.673.678.830
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
1.079.516.799 -1.079.516.799 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.789.835 -16.789.835 -16.789.835
Dönem Sonu Bakiyeler
1.300.000.000 317.344 0 0 224.652.687 6.178 1.148.702.621 -16.789.835 2.656.888.995 2.656.888.995
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.419.133 13.238.765
Dönem Karı (Zararı)
-16.789.835 -81.163.680
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.774.943 89.662.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 562.228 24.722
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.042 23
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
285.992 16.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 285.992 16.038
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 11.005.628 16.128.411
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
70.108.220 73.493.314
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-33.201.167 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -33.201.167 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.950.283 4.739.937
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.382.812 -3.067.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-567.900 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.937.273 2.049.027
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.981.230 7.881.981
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.982.492 -2.123.669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.935.391 13.238.765
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7.483.742 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-256.050 -480.731.131
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -480.697.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 ve 12 -10.507 -26.871
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -245.543 -6.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.413.330 462.023.762
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 450.000.002
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.429.548
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.429.548
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.420.151 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.234.517 -1.377.462
Ödenen Faiz
5 -13.831.087 -13.205.467
Alınan Faiz
72.425 177.141
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.749.753 -5.468.604
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.749.753 -5.468.604
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.343.833 6.810.749
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.093.586 1.342.145
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 69.090.055 45.341.273
Ticari Alacaklar
33.365.657 29.180.871
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 7 3.734.656 7.193.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 29.631.001 21.987.419
Diğer Alacaklar
3.259.005 2.794.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.259.005 2.794.338
Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.045.379 1.057.515
Diğer Dönen Varlıklar
18 15.713.896 17.187.695
ARA TOPLAM
125.473.992 95.561.692
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
125.473.992 95.561.692
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9 322.123.912 322.123.912
Ticari Alacaklar
181.904.632 161.876.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 7 181.904.632 161.876.961
Diğer Alacaklar
4.573.927 14.793.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.573.927 14.793.993
Türev Araçlar
28.031.829 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 28.031.829 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 2.941.847.582 2.941.512.905
Maddi Duran Varlıklar
11 3.537.823 4.085.362
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.157 46.339
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 42.157 46.339
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.623.623 3.713.799
Diğer Duran Varlıklar
18 4.067.862 7.474.243
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.488.753.347 3.455.627.514
TOPLAM VARLIKLAR
3.614.227.339 3.551.189.206
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.997.079 73.272.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.997.079 73.272.135
Banka Kredileri
5 73.289.091 64.632.858
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.707.988 8.639.277
Ticari Borçlar
8.946.165 5.547.706
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 7 3.680.137 3.429.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.266.028 2.118.437
Diğer Borçlar
1.611.520 4.690.114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.611.520 4.690.114
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.044.190 1.058.440
Kısa Vadeli Karşılıklar
383.131 132.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 383.131 132.311
ARA TOPLAM
91.982.085 84.700.706
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.982.085 84.700.706
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
854.893.152 776.751.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
854.893.152 776.751.211
Banka Kredileri
5 816.527.692 740.401.291
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 38.365.460 36.349.920
Ticari Borçlar
10.016.574 10.477.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 7 10.016.574 10.477.760
Türev Araçlar
0 5.169.338
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 5.169.338
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 52.250 52.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
394.283 359.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 394.283 359.111
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
865.356.259 792.809.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
957.338.344 877.510.376
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.656.888.995 2.673.678.830
Ödenmiş Sermaye
19 1.300.000.000 1.300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 224.652.687 224.652.687
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.178 6.178
Yasal Yedekler
19 6.178 6.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.148.702.621 69.185.822
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.789.835 1.079.516.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.656.888.995 2.673.678.830
TOPLAM KAYNAKLAR
3.614.227.339 3.551.189.206
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 33.120.759 6.803.560
Satışların Maliyeti
20 -1.507.721 -544.530
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.613.038 6.259.030
BRÜT KAR (ZARAR)
31.613.038 6.259.030
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.588.552 -1.529.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 115.256 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -48.257 -36.275
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.091.485 4.693.437
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.091.485 4.693.437
Finansman Gelirleri
23 36.372.031 1.607.696
Finansman Giderleri
24 -82.253.351 -87.464.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.789.835 -81.163.680
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.789.835 -81.163.680
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.789.835 -81.163.680
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,01000000 -0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,01000000 -0,27000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.789.835 -81.163.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.789.835 -81.163.680
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025776
BIST