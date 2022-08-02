***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
02.08.2022 18:49
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002
Transferler
-20.702.778 -219.721.948 240.424.726 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.130.859 59.143.601 96.806.293 -2.079.047 94.727.246
Sermaye Arttırımı
160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548
Dönem Sonu Bakiyeler
344.646.332 317.344 0 0 601.729.745 53.748.727 63.077.853 4.147 381.217.086 59.143.601 1.504.416.668 21.753.626 1.526.170.294
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.300.000.000 317.344 199.602.687 53.748.727 274.639.686 4.147 381.217.086 2.083.753.201 4.293.282.878 59.868.721 4.353.151.599
Transferler
2.083.753.201 -2.083.753.201 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
473.596.029 1.259.696.645 1.733.292.674 24.763.849 1.758.056.523
Dönem Sonu Bakiyeler
1.300.000.000 317.344 199.602.687 53.748.727 748.235.715 4.147 2.464.970.287 1.259.696.645 6.026.575.552 84.632.570 6.111.208.122
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
155.170.099 111.701.800
Dönem Karı (Zararı)
1.281.445.234 57.366.924
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.083.636.209 -10.466.337
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 1.123.581 1.552.321
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
104.932 15.793
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
523.293 82.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 523.293 82.643
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -125.182.617
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 ve 28 75.310.466 50.239.475
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
282.191.675 145.358.145
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.583.707.492 -59.093.060
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.401.814.227 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -181.893.265 -59.093.060
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
20 1.669.626 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 139.147.710 -23.439.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.593.554 64.801.213
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.449.175 -10.645.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.385.566 -9.538.959
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 4.663 -75
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.002.661 1.800.355
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.257.757 72.451.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.491.620 10.734.400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
149.215.471 111.701.800
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
5.954.628 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-954.915 -506.787.621
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 0 -506.051.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 ve 13 -10.068 -681.760
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -944.847 -54.518
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-146.784.919 413.740.190
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 450.000.002
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.429.548
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 0 26.429.548
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -79.246.282 -53.283.521
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -9.067.719 -6.004.148
Ödenen Faiz
7 -59.689.196 -56.226.380
Alınan Faiz
1.218.278 879.155
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
51.945.534
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.430.265 18.654.369
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.430.265 18.654.369
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 61.792.628 9.887.825
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 69.222.893 28.542.194
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 69.221.356 61.790.068
Finansal Yatırımlar
6 22.040.213 17.217.528
Ticari Alacaklar
107.192.344 50.803.979
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 ve 9 3.870.166 7.193.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 103.322.178 43.610.527
Diğer Alacaklar
8.605.328 2.956.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.605.328 2.956.079
Türev Araçlar
39.312.228 29.454.539
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 39.312.228 29.454.539
Stoklar
14 250.269 254.932
Peşin Ödenmiş Giderler
19 8.341.735 2.001.292
Diğer Dönen Varlıklar
21 25.435.102 29.801.145
ARA TOPLAM
280.398.575 194.279.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
280.398.575 194.279.562
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
130.466.028 121.205.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 130.466.028 121.205.212
Türev Araçlar
368.665.110 205.893.722
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 368.665.110 205.893.722
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20 62.165.386 63.835.012
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 8.434.725.423 6.240.566.547
Maddi Duran Varlıklar
12 3.005.509 4.110.611
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
74.430 82.841
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 74.430 82.841
Peşin Ödenmiş Giderler
19 9.361.479 10.227.477
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 59.246.785 12.688.704
Diğer Duran Varlıklar
21 3.009.754 10.345.587
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.070.719.904 6.668.955.713
TOPLAM VARLIKLAR
9.351.118.479 6.863.235.275
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
210.569.093 170.447.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
210.569.093 170.447.739
Banka Kredileri
7 198.136.313 156.261.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 12.432.780 14.186.146
Ticari Borçlar
10.322.622 5.589.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 ve 9 3.951.688 3.429.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.370.934 2.160.337
Diğer Borçlar
12.836.011 7.896.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 12.836.011 7.896.211
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 19.220.865 12.161.676
Kısa Vadeli Karşılıklar
916.390 446.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 916.390 446.604
ARA TOPLAM
253.864.981 196.541.836
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
253.864.981 196.541.836
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.340.815.389 1.813.638.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.340.815.389 1.813.638.955
Banka Kredileri
7 2.289.539.329 1.764.148.918
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 51.276.060 49.490.037
Ticari Borçlar
9.747.404 10.477.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 ve 9 9.747.404 10.477.760
Türev Araçlar
0 9.264.188
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 0 9.264.188
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 52.250 52.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
412.618 359.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 412.618 359.111
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 635.017.715 479.749.576
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.986.045.376 2.313.541.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.239.910.357 2.510.083.676
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.026.575.552 4.293.282.878
Ödenmiş Sermaye
22 1.300.000.000 1.300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 317.344 317.344
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 199.602.687 199.602.687
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
748.235.715 274.639.686
Yabancı Para Çevrim Farkları
748.235.715 274.639.686
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.147 4.147
Yasal Yedekler
22 4.147 4.147
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.464.970.287 381.217.086
Net Dönem Karı veya Zararı
1.259.696.645 2.083.753.201
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
84.632.570 59.868.721
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.111.208.122 4.353.151.599
TOPLAM KAYNAKLAR
9.351.118.479 6.863.235.275
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 176.174.888 57.788.922 107.362.047 31.142.903
Satışların Maliyeti
23 -8.391.428 -6.447.049 -4.554.643 -3.442.450
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
167.783.460 51.341.873 102.807.404 27.700.453
BRÜT KAR (ZARAR)
167.783.460 51.341.873 102.807.404 27.700.453
Genel Yönetim Giderleri
24 -8.661.496 -5.533.522 -4.187.517 -2.830.016
Pazarlama Giderleri
0 -1.111 0 -1.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.405.453.891 4.112.133 1.402.269.985 17.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -300.644 -892.821 -211.249 -834.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.564.275.211 49.026.552 1.500.678.623 24.052.470
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 125.182.617 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
20 -1.669.626 0 -1.520.720 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.562.605.585 174.209.169 1.499.157.903 24.052.470
Finansman Gelirleri
27 186.765.718 83.341.777 88.800.901 34.979.269
Finansman Giderleri
28 -328.778.359 -223.623.059 -142.762.133 -94.895.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.420.592.944 33.927.887 1.445.196.671 -35.863.432
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-139.147.710 23.439.037 -130.795.329 35.445.184
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -817.895 -3.323.774 -755.479 -2.408.956
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -138.329.815 26.762.811 -130.039.850 37.854.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.281.445.234 57.366.924 1.314.401.342 -418.248
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.281.445.234 57.366.924 1.314.401.342 -418.248
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.748.589 -2.308.510 22.955.808 -950.081
Ana Ortaklık Payları
1.259.696.645 59.675.434 1.291.445.534 531.833
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 0,97000000 0,19000000 0,99000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 30 0,97000000 0,19000000 0,99000000 0,01000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
476.611.289 37.360.322 470.097.305 20.295.200
Yabancı Para Çevrim Farkları
476.611.289 37.360.322 470.097.305 20.295.200
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
476.611.289 37.360.322 470.097.305 20.295.200
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
476.611.289 37.360.322 470.097.305 20.295.200
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.758.056.523 94.727.246 1.784.498.647 19.876.952
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.763.849 -2.079.047 30.058.519 -793.681
Ana Ortaklık Payları
1.733.292.674 96.806.293 1.754.440.128 20.670.633
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051256
BIST