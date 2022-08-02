***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002Transferler-20.702.778 -219.721.948 240.424.726 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37.130.859 59.143.601 96.806.293 -2.079.047 94.727.246Sermaye Arttırımı160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)22 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548Dönem Sonu Bakiyeler344.646.332 317.344 0 0 601.729.745 53.748.727 63.077.853 4.147 381.217.086 59.143.601 1.504.416.668 21.753.626 1.526.170.294Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.300.000.000 317.344 199.602.687 53.748.727 274.639.686 4.147 381.217.086 2.083.753.201 4.293.282.878 59.868.721 4.353.151.599Transferler2.083.753.201 -2.083.753.201 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)473.596.029 1.259.696.645 1.733.292.674 24.763.849 1.758.056.523Dönem Sonu Bakiyeler1.300.000.000 317.344 199.602.687 53.748.727 748.235.715 4.147 2.464.970.287 1.259.696.645 6.026.575.552 84.632.570 6.111.208.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI155.170.099 111.701.800Dönem Karı (Zararı)1.281.445.234 57.366.924Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.083.636.209 -10.466.337Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 1.123.581 1.552.321Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler104.932 15.793Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler523.293 82.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 523.293 82.643Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler26 0 -125.182.617Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 ve 28 75.310.466 50.239.475Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler282.191.675 145.358.145Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.583.707.492 -59.093.060Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.401.814.227 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 -181.893.265 -59.093.060Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler20 1.669.626 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 139.147.710 -23.439.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-48.593.554 64.801.213Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-56.449.175 -10.645.724Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.385.566 -9.538.959Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 4.663 -75Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.002.661 1.800.355Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.257.757 72.451.216İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.491.620 10.734.400Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları149.215.471 111.701.800Vergi İadeleri (Ödemeleri)5.954.628 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-954.915 -506.787.621İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3 0 -506.051.343Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 ve 13 -10.068 -681.760Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -944.847 -54.518FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-146.784.919 413.740.190Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 450.000.002İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.429.548Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 0 26.429.548Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -79.246.282 -53.283.521Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -9.067.719 -6.004.148Ödenen Faiz7 -59.689.196 -56.226.380Alınan Faiz1.218.278 879.155Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)51.945.534YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.430.265 18.654.369NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.430.265 18.654.369DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 61.792.628 9.887.825DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 69.222.893 28.542.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 69.221.356 61.790.068Finansal Yatırımlar6 22.040.213 17.217.528Ticari Alacaklar107.192.344 50.803.979İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 ve 9 3.870.166 7.193.452İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 103.322.178 43.610.527Diğer Alacaklar8.605.328 2.956.079İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 8.605.328 2.956.079Türev Araçlar39.312.228 29.454.539Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 39.312.228 29.454.539Stoklar14 250.269 254.932Peşin Ödenmiş Giderler19 8.341.735 2.001.292Diğer Dönen Varlıklar21 25.435.102 29.801.145ARA TOPLAM280.398.575 194.279.562TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR280.398.575 194.279.562DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar130.466.028 121.205.212İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 130.466.028 121.205.212Türev Araçlar368.665.110 205.893.722Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 368.665.110 205.893.722Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20 62.165.386 63.835.012Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 8.434.725.423 6.240.566.547Maddi Duran Varlıklar12 3.005.509 4.110.611Maddi Olmayan Duran Varlıklar74.430 82.841Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 74.430 82.841Peşin Ödenmiş Giderler19 9.361.479 10.227.477Ertelenmiş Vergi Varlığı29 59.246.785 12.688.704Diğer Duran Varlıklar21 3.009.754 10.345.587TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.070.719.904 6.668.955.713TOPLAM VARLIKLAR9.351.118.479 6.863.235.275KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları210.569.093 170.447.739İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları210.569.093 170.447.739Banka Kredileri7 198.136.313 156.261.593Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 12.432.780 14.186.146Ticari Borçlar10.322.622 5.589.606İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 ve 9 3.951.688 3.429.269İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 6.370.934 2.160.337Diğer Borçlar12.836.011 7.896.211İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 12.836.011 7.896.211Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 19.220.865 12.161.676Kısa Vadeli Karşılıklar916.390 446.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 916.390 446.604ARA TOPLAM253.864.981 196.541.836TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER253.864.981 196.541.836UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.340.815.389 1.813.638.955İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.340.815.389 1.813.638.955Banka Kredileri7 2.289.539.329 1.764.148.918Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 51.276.060 49.490.037Ticari Borçlar9.747.404 10.477.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 ve 9 9.747.404 10.477.760Türev Araçlar0 9.264.188Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 0 9.264.188Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 52.250 52.250Uzun Vadeli Karşılıklar412.618 359.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 412.618 359.111Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 635.017.715 479.749.576TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.986.045.376 2.313.541.840TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.239.910.357 2.510.083.676ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.026.575.552 4.293.282.878Ödenmiş Sermaye22 1.300.000.000 1.300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 317.344 317.344Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 199.602.687 199.602.687Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi53.748.727 53.748.727Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)748.235.715 274.639.686Yabancı Para Çevrim Farkları748.235.715 274.639.686Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.147 4.147Yasal Yedekler22 4.147 4.147Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.464.970.287 381.217.086Net Dönem Karı veya Zararı1.259.696.645 2.083.753.201Kontrol Gücü Olmayan Paylar84.632.570 59.868.721TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.111.208.122 4.353.151.599TOPLAM KAYNAKLAR9.351.118.479 6.863.235.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 176.174.888 57.788.922 107.362.047 31.142.903Satışların Maliyeti23 -8.391.428 -6.447.049 -4.554.643 -3.442.450TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)167.783.460 51.341.873 102.807.404 27.700.453BRÜT KAR (ZARAR)167.783.460 51.341.873 102.807.404 27.700.453Genel Yönetim Giderleri24 -8.661.496 -5.533.522 -4.187.517 -2.830.016Pazarlama Giderleri0 -1.111 0 -1.111Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.405.453.891 4.112.133 1.402.269.985 17.334Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -300.644 -892.821 -211.249 -834.190ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.564.275.211 49.026.552 1.500.678.623 24.052.470Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 0 125.182.617 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar20 -1.669.626 0 -1.520.720 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.562.605.585 174.209.169 1.499.157.903 24.052.470Finansman Gelirleri27 186.765.718 83.341.777 88.800.901 34.979.269Finansman Giderleri28 -328.778.359 -223.623.059 -142.762.133 -94.895.171SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.420.592.944 33.927.887 1.445.196.671 -35.863.432Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-139.147.710 23.439.037 -130.795.329 35.445.184Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -817.895 -3.323.774 -755.479 -2.408.956Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -138.329.815 26.762.811 -130.039.850 37.854.140SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.281.445.234 57.366.924 1.314.401.342 -418.248DÖNEM KARI (ZARARI)1.281.445.234 57.366.924 1.314.401.342 -418.248Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21.748.589 -2.308.510 22.955.808 -950.081Ana Ortaklık Payları1.259.696.645 59.675.434 1.291.445.534 531.833Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 0,97000000 0,19000000 0,99000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 30 0,97000000 0,19000000 0,99000000 0,01000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar476.611.289 37.360.322 470.097.305 20.295.200Yabancı Para Çevrim Farkları476.611.289 37.360.322 470.097.305 20.295.200Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)476.611.289 37.360.322 470.097.305 20.295.200DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)476.611.289 37.360.322 470.097.305 20.295.200TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.758.056.523 94.727.246 1.784.498.647 19.876.952Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24.763.849 -2.079.047 30.058.519 -793.681Ana Ortaklık Payları1.733.292.674 96.806.293 1.754.440.128 20.670.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051256BIST