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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

23.07.2021 12:20



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

           Şirketimiz tarafından 31.03.2021 tarihinde KAP' ta yapılmış finansal duran varlık edinimine dair özel durum açıklamasında Fıratcan İnşaat Turizm Ticaret A.Ş. ("Fıratcan")'nin % 51 payının Şirketimizce edinildiği açıklanmıştır. Fıratcan, TCDD'ye Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı Projesinin ("Proje") yapımını ve ardından işletimini sözleşme şartlarında taahhüt etmiş olup Proje kapsamında tren garı, ticaret alanı ve otopark inşa edilecektir.
Basında çıkan haber ve Şirketimize gelen sorular üzerine işbu açıklama tarafımızca yapılmaktadır.
Fıratcan, Proje'nin yüklenicisi olup, yasal mevzuata uygun olarak TCDD tarafından hazırlanmış ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmış imar planı ("Plan") kapsamında Proje devam etmektedir. Şirketimiz, Proje'nin Plan'ı ile ilgili açılmış bir davanın tarafı değildir ve bu konuda tarafımıza tebliğ edilmiş bir karar yoktur.
İdare mahkemesi tarafından verilmiş kararın üst mahkemede görüşülerek kesinleşmesi ya da Plan'ın yürütmesinin durdurulması halinde TCDD'nin  süreç yönetimi esas olacaktır. Proje'nin imar planı ve inşaat ruhsatları halen yürürlükte olup Proje devam etmektedir.
Şirketimizin Fıratcan paylarının devrine dair sözleşmede, söz konusu durum teminata da bağlanmış, pay bedelinin ve yapılan harcamaların Şirketimize faizi ile birlikte ödenerek payların iadesine dair hakları söz konusudur. Fıratcan'ın da TCDD ile imzalanmış sözleşmeye ve yasal mevzuata istinaden hakları bulunmaktadır.
Süreç ile ilgili olarak mevzuata uygun bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951671


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