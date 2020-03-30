***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Genel Kurul İptali HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniCOVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde 7 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan genel kurul toplantımız ileri bir tarihte yapılmak üzere 27/03/2020 tarihli ve 2020/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile iptal edilmiştir. İzleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılacağı ilan olunur.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833429BIST