***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
02.06.2021 22:38
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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02.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 02.06.2021 tarihli kararına istinaden Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 344.646.332 TL olan çıkarılmış sermayesinin 555.353.668 TL (%161,13726 oranında) bedelli artırılarak 900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı için 02.06.2020 tarihinde SPK'ya başvurulmuş olup işlemlere İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. 555.353.668 TL'lik bedelli sermaye artırım tutarının Hamdi Akın tarafından 44.378.444 TL ve Akfen Holding A.Ş.'den 33.832.717 TL olmak üzere toplamda 78.211.161 TL'lik kısmı önceden Şirkete nakden aktarılmış olup, söz konusu tutarlar işbu sermaye artırımında ortak alacaklarına mahsuben kullanılacaktır.
Kalan 477.142.507 TL'lik paylarla ilgili rüçhan haklarının kullanılması ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin Birincil Piyasası'nda satılamayanlar olması halinde satılamayan kısmının tamamının, bedelleri tam ve nakden ödenmek üzere satın alınacağı Hamdi Akın, Akfen Holding A.Ş. ve Akfen International Holding B.V. tarafından taahhüt edilmiştir. SPK'ya sunulan izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939739
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|KENT
|280,50
|1.939.328
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.962.372
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,00
|71.213.743
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|3.400.453
|% 9,96
|
|EUKYO
|5,98
|5.855.213
|% 9,93
|
|MRGYO
|1,26
|15.162.251
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|3.172.257
|% -10,00
|
|DARDL
|18,89
|31.028.960
|% -9,96
|
|METUR
|25,00
|43.845.682
|% -9,42
|
|IZFAS
|6,69
|17.400.743
|% -8,73
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 2,60
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 1,19
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 4,33
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 7,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5816
|8,6059
|% 0,15
|
|Euro
|10,4911
|10,5246
|% 0,25
|
|Sterlin
|12,1380
|12,1988
|% 1,00
|
|Frank
|9,5298
|9,5873
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2843
|2,2958
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|7,80
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,86
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,19
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,78
|7,79
|0,14
|
|B. Petrol
|71,27
|71,27
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