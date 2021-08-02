***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
02.08.2021 10:48
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2021-02.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 344.646.332 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %161,13726 oranında olmak üzere 555.353.668 TL artışla 900.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.07.2021 tarihinde onaylanan izahnamenin ekleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954064
BIST
10:531.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,78
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.398
10:538,4183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0198
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4075
10:5310,0353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
9,9884
10:53489,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,37
|Açılış
|: 489,87
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
488,63
BIST En Aktif Hisseler10:53
|KTSKR
|24,22
|18.846.153
|% 9,99
|
|SELVA
|8,90
|25.870.635
|% 8,94
|
|BURVA
|24,80
|3.508.598
|% 8,20
|
|ORGE
|6,40
|15.066.442
|% 7,38
|
|INTEM
|38,50
|2.132.800
|% 7,00
|
|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
|
|PKENT
|2.110,00
|81.493
|% -4,37
|
|HURGZ
|1,60
|15.204.559
|% -4,19
|
|KARSN
|4,39
|224.797.631
|% -3,94
|
|METUR
|6,56
|43.282.891
|% -3,81
|
|KARSN
|4,39
|224.797.631
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,40
|148.383.147
|% 0,42
|
|GARAN
|8,51
|124.532.787
|% -0,12
|
|ASELS
|15,69
|108.076.431
|% 1,16
|
|KRDMD
|7,85
|98.338.508
|% 0,00
|
|ODAS
|1,35
|89.635.520
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,40
|148.383.147
|% 0,42
|
|KARSN
|4,39
|224.797.631
|% -3,94
|
|CEMAS
|1,31
|49.093.769
|% -0,76
|
|EKGYO
|1,82
|48.829.710
|% 0,00
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4146
|8,4183
|% -0,23
|
|Euro
|9,9806
|10,0353
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,6908
|11,7495
|% -0,04
|
|Frank
|9,2637
|9,3195
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2388
|2,2500
|% -0,20
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-4,76
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,78
|74,78
|-0,63
|
Seans Raporu
10:53
daha fazla
-
11:06DAGI
Yüzde 4.05 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 967, 195 adet işlem
-
11:05IDGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 120, 623 adet işlem
-
11:04SELVA
Yüzde 8.81 oranında artışla 8.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 948, 263 adet işlem
-
11:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 72 artarak (% 0.45 ) 1, 508
-
11:03XU100
Endeks 1, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 2, 521.00 milyon TL de