***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.09.2020 14:09
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadilinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Görüşülmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 24.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.09.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.09.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesine ilişkin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, 11.09.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İzin yazısı.pdf
EK: 2 Esas Sozlesme Tadil Tasarisi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874628
BIST
15:291.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:297,4739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,4910
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4744
En Düşük
7,4368
15:298,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0482
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:29467,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,89
|Açılış
|: 467,06
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:26
|DNISI
|6,82
|2.416.619
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.507.987
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.441.470
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.156.264
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.595.299
|% -9,80
|
|HATEK
|12,26
|69.603.931
|% -8,85
|
|PETKM
|4,30
|1.423.419.331
|% 0,94
|
|THYAO
|10,95
|636.319.067
|% 1,77
|
|ZOREN
|2,75
|469.433.439
|% 1,10
|
|RTALB
|59,15
|453.959.198
|% 3,68
|
|TUPRS
|81,80
|444.782.376
|% 0,86
|
|PETKM
|4,30
|1.423.419.331
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,54
|444.654.469
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,52
|429.231.515
|% 0,66
|
|IHLAS
|1,07
|252.734.711
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|272.436.574
|% 3,20
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4695
|7,4733
|% 0,33
|
|Euro
|8,8504
|8,8565
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,5557
|9,6037
|% 0,46
|
|Frank
|8,1827
|8,2320
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9859
|1,9959
|% 0,31
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-1,75
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,01
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.160
|-18,20
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-8,81
|
|Çeyrek
|748
|764
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,82
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,71
|39,71
|-0,35
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:38MARKA
Yüzde 9.91 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 296, 689 adet işlem
-
15:37SELEC
Yüzde 4.92 oranında artışla 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 012, 378 adet işlem
-
15:35BUCIM
Yüzde 6.36 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 871, 833 adet işlem
-
15:34XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 9, 716.00 milyon TL de
-
15:32KENT
Yüzde 8.99 oranında artışla 407.50 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 719 adet işlem