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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.12.2021 18:19
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL (AltıMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası)'ye artırılmasına,
Kayıtlı sermaye tavanının artırılması hususunun SPK, Ticaret Bakanlığı ve sair ilgili kurum ve kuruluşların onayına sunulmasına,
Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına onay verilmesi halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.maddesinin alınan onaylar kapsamında tadil edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983153


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