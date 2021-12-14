***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 14.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL (AltıMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası)'ye artırılmasına,Kayıtlı sermaye tavanının artırılması hususunun SPK, Ticaret Bakanlığı ve sair ilgili kurum ve kuruluşların onayına sunulmasına,Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına onay verilmesi halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.maddesinin alınan onaylar kapsamında tadil edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983153BIST