***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.12.2021 18:19
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL (AltıMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası)'ye artırılmasına,
Kayıtlı sermaye tavanının artırılması hususunun SPK, Ticaret Bakanlığı ve sair ilgili kurum ve kuruluşların onayına sunulmasına,
Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına onay verilmesi halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.maddesinin alınan onaylar kapsamında tadil edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983153
BIST
18:052.158
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 56,23
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.158
En Düşük
2.124
18:0514,3791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0172
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,4300
En Düşük
14,3750
18:0516,2536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0410
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,2536
En Düşük
16,1873
18:05819,97
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 25,14
|Açılış
|: 819,84
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
824,61
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|36,30
|2.125.403
|% 10,00
|
|MERIT
|34,32
|95.706.500
|% 10,00
|
|TKFEN
|26,20
|1.151.402.730
|% 9,99
|
|GARFA
|16,51
|10.278.863
|% 9,99
|
|SONME
|41,38
|3.020.119
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|5.159.275
|% -9,98
|
|FENER
|31,76
|191.665.436
|% -8,47
|
|KLGYO
|2,01
|98.468.792
|% -7,80
|
|RNPOL
|13,23
|330.562.928
|% -7,61
|
|QNBFL
|82,00
|750.860
|% -7,34
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|THYAO
|22,58
|2.589.281.991
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,69
|2.516.420.146
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,69
|1.737.463.775
|% 6,32
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|TSKB
|1,70
|784.018.136
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3737
|14,3791
|% -0,12
|
|Euro
|16,1828
|16,2536
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,9808
|19,0760
|% 4,18
|
|Frank
|15,5181
|15,6116
|% 3,91
|
|Riyal
|3,8268
|3,8460
|% 4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|0,03
|
|Altın Gr.
|820
|820
|25,00
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,17
|0,00
|
|B. Petrol
|73,32
|73,32
|-1,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, SASA
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 57 artarak (% 2.38 ) 1, 914
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKFGY, DOBUR, UNLU, MERIT, UTPYA, SONME, HEDEF, MEDTR, PAMEL, GARFA
-
17:59
DNISI, UNLU, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
TEKTU, SAMAT, LUKSK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında