***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.02.2022 19:44
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.12.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.01.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 01.02.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınmış 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL'ye artırılmasına yönelik karar 27.01.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'umuzda onaylanmış ve 01.02.2022 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
İlanı gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve tadil edilmiş Esas Sözleşmemiz bildirimimiz ekinde sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 GYO Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı Tescili ve Gazetesi_01.02.2022.pdf
EK: 2 Akfen GYO Ana Sözleşme.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999382
BIST