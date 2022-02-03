***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 14.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.12.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.01.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 01.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınmış 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL'ye artırılmasına yönelik karar 27.01.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'umuzda onaylanmış ve 01.02.2022 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.İlanı gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve tadil edilmiş Esas Sözleşmemiz bildirimimiz ekinde sunulmuştur.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 GYO Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı Tescili ve Gazetesi_01.02.2022.pdfEK: 2 Akfen GYO Ana Sözleşme.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999382BIST