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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.03.2020 12:59
GÜNCEL HABERLER


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Şirketimizin %2,27'sine tekabül eden İbrahim Süha Güçsav'a ait 4.175.380 adet borsada işlem görebilir nitelikteki payın 1 TL nominal değerli pay için 4,20 TL fiyatla Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında Hamdi Akın'a satışı bugün Borsa İstanbul'un ekli linkteki ( https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823803 ) açıklamasında belirtildiği üzere gerçekleşmiş olup Hamdi Akın'ın Şirketimizdeki pay oranı %16,50'den %18,76'ya yükselmiştir. Söz konusu işlem Şirketimizin yönetim kontrolünde herhangi bir



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 5,62 34.191.860 % 19,83  
TKNSA 7,94 135.992.771 % 17,98  
CRFSA 6,69 42.328.437 % 16,75  
SONME 6,11 5.518.582 % 14,85  
SNPAM 6,04 2.061.890 % 14,83  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8588 7,8982 % 0,23  
Frank 6,4154 6,4541 % 0,43  
Riyal 1,6388 1,6471 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.604 1.605 18,82  
Altın Gr. 318 318 3,61  
Cumhuriyet 2.105 2.137 -9,00  
Tam 2.096 2.148 -9,13  
Yarım 1.013 1.039 -4,42  
Çeyrek 508 520 -2,20  
Gümüş.Ons 16,80 16,84 0,15  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 0,03  
B. Petrol 53,22 53,22 1,32  
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