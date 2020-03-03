***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2020 12:59
r
Şirketimizin %2,27'sine tekabül eden İbrahim Süha Güçsav'a ait 4.175.380 adet borsada işlem görebilir nitelikteki payın 1 TL nominal değerli pay için 4,20 TL fiyatla Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında Hamdi Akın'a satışı bugün Borsa İstanbul'un ekli linkteki ( https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823803 ) açıklamasında belirtildiği üzere gerçekleşmiş olup Hamdi Akın'ın Şirketimizdeki pay oranı %16,50'den %18,76'ya yükselmiştir. Söz konusu işlem Şirketimizin yönetim kontrolünde herhangi bir
16:49109.805
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 2.495,47
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
16:496,1654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
16:496,8575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8401
16:49318,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,16
|Açılış
|: 318,17
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.191.860
|% 19,83
|
|TKNSA
|7,94
|135.992.771
|% 17,98
|
|CRFSA
|6,69
|42.328.437
|% 16,75
|
|SONME
|6,11
|5.518.582
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|2.061.890
|% 14,83
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|8.998.643
|% -6,35
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,78
|11.104.569
|% -5,14
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|29,84
|1.149.939.589
|% 5,67
|
|THYAO
|12,11
|954.105.552
|% 2,63
|
|GARAN
|10,00
|538.712.504
|% 4,49
|
|KARSN
|1,90
|317.166.615
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,51
|301.789.746
|% 5,02
|
|KARSN
|1,90
|317.166.615
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,39
|219.407.662
|% 8,59
|
|IHYAY
|1,17
|156.356.985
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,51
|301.789.746
|% 5,02
|
|ODAS
|2,10
|202.996.901
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8588
|7,8982
|% 0,23
|
|Frank
|6,4154
|6,4541
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6388
|1,6471
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|18,82
|
|Altın Gr.
|318
|318
|3,61
|
|Cumhuriyet
|2.105
|2.137
|-9,00
|
|Tam
|2.096
|2.148
|-9,13
|
|Yarım
|1.013
|1.039
|-4,42
|
|Çeyrek
|508
|520
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,84
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,03
|
|B. Petrol
|53,22
|53,22
|1,32
|