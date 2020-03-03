***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimizin %2,27'sine tekabül eden İbrahim Süha Güçsav'a ait 4.175.380 adet borsada işlem görebilir nitelikteki payın 1 TL nominal değerli pay için 4,20 TL fiyatla Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında Hamdi Akın'a satışı bugün Borsa İstanbul'un ekli linkteki ( https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823803 ) açıklamasında belirtildiği üzere gerçekleşmiş olup Hamdi Akın'ın Şirketimizdeki pay oranı %16,50'den %18,76'ya yükselmiştir. Söz konusu işlem Şirketimizin yönetim kontrolünde herhangi bir