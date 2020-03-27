***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" ilan edilen, yeni Corona Virüs (COVID-19) için küresel risk seviyesinin "yüksekten" "çok yüksek" seviyesine çıkarılmış ve "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu" ilan edilmiş olması, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından uçuşların durdurulması yönünde tedbirler alınması, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri'nin ve ardından bir çok işletmenin faaliyetlerinin T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir süreliğine durdurulmuş olması, T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 2020/4 nolu Covid 19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile ilgili genelge yayınlanmış ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesi ve idari izin verilmesi, bir çok işletmenin geçici olarak faaliyetlerini durdurması veya evden çalışması ve uygulanan sosyal izolasyona yönelik diğer tedbirler çerçevesinde Accor tarafından işletilen otellerimizin doluluk oranlarında ve işletmelerinde Mart ayı başından bu yana dramatik kayıplar oluşmuştur.Bu kapsamda Accor tarafından işletilen otellerimizin bazıları ve Kıbrıs Hükümeti'nin aldığı karar neticesinde de Girne'de Voyager tarafından işletilen otelimiz geçici olarak faaliyetlerini durdurmuştur. Bu kapsamında Şirketimizin uğrayacağı gelir kayıpları aylık olarak yayımladığımız yatırımcı raporları ile yatırımcılarımızın bilgilerine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832933BIST