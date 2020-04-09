***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.03.2020 tarihindeki açıklamamızda geçici olarak faaliyetleri durdurulduğu belirtilen otellerimizden ilgili İl Sağlık Müdürlükleri'nin ihtiyaç duyacağı oteller koronavirüs salgınıyla ilgili olarak hastanelerde yoğun mesai yapan sağlık personeline tahsis edilecektir. Bu kapsamda ilk olarak Eskişehir Ibis Otelimiz fedakârca çalışan sağlık çalışanlarını misafir etmeye başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836794BIST