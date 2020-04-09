***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2020 09:17
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.03.2020 tarihindeki açıklamamızda geçici olarak faaliyetleri durdurulduğu belirtilen otellerimizden ilgili İl Sağlık Müdürlükleri'nin ihtiyaç duyacağı oteller koronavirüs salgınıyla ilgili olarak hastanelerde yoğun mesai yapan sağlık personeline tahsis edilecektir. Bu kapsamda ilk olarak Eskişehir Ibis Otelimiz fedakârca çalışan sağlık çalışanlarını misafir etmeye başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836794
BIST
13:3494.235
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.009,68
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
13:346,7433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0281
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7358
13:347,3409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0292
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,3315
13:34360,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,45
|Açılış
|: 360,59
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|36,74
|11.543.299
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|48.870.245
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.339.448
|% 9,98
|
|RAYSG
|4,19
|7.180.329
|% 9,97
|
|ARDYZ
|16,87
|23.556.236
|% 9,97
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
|
|TIRE
|7,20
|15.945.973
|% -5,01
|
|AYCES
|17,10
|600.093
|% -5,00
|
|TDGYO
|2,69
|3.778.813
|% -4,61
|
|IHEVA
|2,55
|51.150.509
|% -4,14
|
|GARAN
|8,01
|465.602.377
|% 1,78
|
|GSRAY
|2,59
|387.655.618
|% 2,78
|
|ECILC
|4,58
|385.507.610
|% 6,76
|
|ASELS
|25,14
|372.905.043
|% 0,56
|
|THYAO
|9,72
|353.401.663
|% 1,25
|
|GSRAY
|2,59
|387.655.618
|% 2,78
|
|YKBNK
|1,92
|214.028.629
|% 1,59
|
|ECILC
|4,58
|385.507.610
|% 6,76
|
|TSPOR
|3,93
|248.428.642
|% 6,22
|
|IHLAS
|0,58
|36.336.092
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3640
|8,4059
|% 0,08
|
|Frank
|6,9282
|6,9699
|% -0,08
|
|Riyal
|1,7891
|1,7981
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|17,14
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,16
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,26
|34,26
|1,42
|