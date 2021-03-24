***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 13:26
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin portföyündeki 15'i Türkiye'de ve 4'ü Rusya'da olmak üzere 19 oteli işleten Accor Grubu ile kira sözleşmelerimiz revize edilerek Şirketimiz lehine iyileştirilmiş olup bu değişiklik ile portföyümüzdeki 19 otelin sağladığı kira gelirlerinde 01.01.2021 tarihinden itibaren otel bazında %10 ilâ %22,5 oranında artış sağlanacaktır.
11.03.2021 tarihinde imzalanan yeni sözleşme ile 2005 yılında başlayan, dünya çapındaki Novotel ve Ibis markalarına ait otellerin Türkiye'deki en büyük yatırımcısı konumunda olan Akfen GYO ile 110 ülkede, 39 marka ile 5 binin üzerinde otel işleten ve dünyanın en büyük otel operatörlerinden birisi olan Accor Grubu arasındaki köklü stratejik ortaklık güçlenerek devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920142
BIST
17:531.407
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 29,98
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:537,9005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0395
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:539,4004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0610
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:53439,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,82
|Açılış
|: 439,12
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:53
|HDFGS
|4,51
|156.925.625
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.751.694
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,20
|60.222.982
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|13.248.861
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.142.945
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,63
|475.176.914
|% -3,97
|
|LUKSK
|71,35
|8.814.402
|% -3,52
|
|EMKEL
|2,57
|9.403.969
|% -3,02
|
|BJKAS
|5,77
|266.736.496
|% -2,86
|
|VAKFN
|28,24
|22.722.503
|% -1,60
|
|GARAN
|7,16
|6.868.621.491
|% -0,42
|
|SASA
|47,74
|1.941.879.612
|% 9,40
|
|PETKM
|5,56
|963.630.204
|% 3,54
|
|FROTO
|208,00
|920.783.972
|% 2,42
|
|SISE
|7,31
|888.040.925
|% 3,39
|
|GARAN
|7,16
|6.868.621.491
|% -0,42
|
|TSKB
|1,46
|373.323.923
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,22
|577.791.065
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,17
|248.244.388
|% 5,41
|
|EKGYO
|1,89
|384.399.570
|% 2,16
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8929
|7,9005
|% -0,50
|
|Euro
|9,3744
|9,4004
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,7950
|10,8492
|% -0,85
|
|Frank
|8,3976
|8,4482
|% -0,83
|
|Riyal
|2,0988
|2,1093
|% -0,58
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|2,65
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,29
|63,29
|2,50
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de