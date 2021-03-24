***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin portföyündeki 15'i Türkiye'de ve 4'ü Rusya'da olmak üzere 19 oteli işleten Accor Grubu ile kira sözleşmelerimiz revize edilerek Şirketimiz lehine iyileştirilmiş olup bu değişiklik ile portföyümüzdeki 19 otelin sağladığı kira gelirlerinde 01.01.2021 tarihinden itibaren otel bazında %10 ilâ %22,5 oranında artış sağlanacaktır.11.03.2021 tarihinde imzalanan yeni sözleşme ile 2005 yılında başlayan, dünya çapındaki Novotel ve Ibis markalarına ait otellerin Türkiye'deki en büyük yatırımcısı konumunda olan Akfen GYO ile 110 ülkede, 39 marka ile 5 binin üzerinde otel işleten ve dünyanın en büyük otel operatörlerinden birisi olan Accor Grubu arasındaki köklü stratejik ortaklık güçlenerek devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920142BIST