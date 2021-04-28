***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 20:35
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2021 tarih ve 2021/4 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 21.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıl süreyle seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımının 1 (bir) yıl süreyle (28.04.2022 tarihine kadar) aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Hamdi AKIN
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Pelin AKIN ÖZALP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932023
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|469
|-0,25
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|3.114
|-38,00
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|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
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|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
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|Çeyrek
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